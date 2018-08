Salvini a Foggia | priorità è lotta allo schiavismo

Incidente Foggia - Salvini : 'Lotta alla mafia paese per paese' : "Questo è un problema di mafia". Matteo Salvini lo ha detto in riferimento all'Incidente di Foggia, in cui sono morti 12 braccianti stranieri. "Qui c'è una criminalità mafiosa che contrasterò paese ...

Foggia - Salvini : “Svuoteremo i ghetti - questa è mafia - non caporalato”. Conte : “Morti senza dignità” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati oggi a Foggia dopo i tragici incidenti in cui hanno perso la vita 16 migranti in pochi giorni. Salvini sostiene che "questa è mafia" e non solo caporalato, mentre Conte parla di "morti dietro cui non c'è dignità, ma solo sfruttamento".Continua a leggere

Braccianti morti : Salvini e Conte oggi a Foggia. Si indaga per caporalato. Il premier : "è sfruttamento" : 14.27 - Il premier Giuseppe Conte la pensa come la Cgil: "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Dobbiamo fare in modo che questo non accada". Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del vertice di oggi presso la prefettura di Foggia dopo l'incidente stradale di ieri in cui sono morti 12 Braccianti stranieri, incidente preceduto da quello di sabato scorso quando altri 4 immigranti ...

Braccianti morti - il Ministro Salvini a Foggia : "stop al caporalato". Aperte due inchieste : 11.12 - Erano vittime del caporalato i 12 bracciati agricoli immigrati morti ieri nell'incidente occorso sulla statale 16, all'altezza di Lesina? È quanto dovranno appurare gli investigatori su mandato del procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, riferisce l’Ansa. Sempre per caporalato si indaga anche in merito all’incidente di sabato scorso in cui sono morti altri 4 Braccianti stranieri, tutti giovani dai 20 ai 27 anni, ...

