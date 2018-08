Rugby | prima amichevole per il Benetton | venerdì si scende in campo contro i Worcester

Rugby – Benetton Summer Camp - oggi la conclusione della prima edizione : Tantissime le attività svolte dai ragazzi lungo il corso della settimana che ha caratterizzato la prima edizione di questo Summer Camp Si concluderà oggi la prima edizione del Benetton Rugby Summer Camp svolto presso l’impianto sportivo de “La Ghirada” a Treviso. Cominciato lo scorso 15 luglio, il Camp ha visto ben 65 bambini di età compresa tra i 9 e i 14 anni provenienti dal Veneto e non solo. Tantissime le attività svolte dai Campers ...

Rugby a 7 - Mondiali 2018 : tutti i risultati della prima giornata : prima giornata molto intensa per quanto riguarda i Mondiali di Rugby a 7, scattati nella notte italiana in quel di San Francisco. Andiamo a riepilogare tutti i risultati: in campo gli uomini per i sedicesimi e le donne per gli ottavi ed i quarti di finale. Già delineate dunque le semifinali per il gentil sesso: a giocarsele saranno Nuova Zelanda-USA e Francia-Australia. Torneo femminile VEN, 20 LUG 2018 10:00 Women’s Rugby World Cup Sevens ...

Rugby - lo Zebre Club sfiderà in due amichevoli estive prima il Grenoble e poi il Benetton : Sono due le amichevoli che disputerà lo Zebre Rugby Club nel corso di questa estate, i bianconeri affronteranno prima il Grenoble e poi il Benetton Si delinea il calendario delle gare amichevoli dello Zebre Rugby Club dell’estate alle porte che precederanno il via della stagione agonistica 2018/19. Dopo la prima amichevole di Grenoble in Francia del 17 Agosto 2018 alle ore 19, la seconda ed ultima uscita di avvicinamento all’inizio del Guinness ...

Rugby - la prima volta non si scorda mai : Valsugana vince il titolo Italiano Under 18 battendo 34-27 l’Unione Capitolina : Primo titolo Italiano nella storia per il Valsugana che vince il Campionato Italiano Under 18 battendo 34-27 l’Unione Rugby Capitolina A Firenze il Valsugana conquista per la prima volta il Campionato Italiano Under 18 battendo 34-27 l’Unione Rugby Capitolina che non riesce a portare a casa il titolo per la quarta volta consecutiva. Pubblico delle grandi occasioni al Ruffino Stadium “M.Lodigiani”, dove si registra il tutto ...

Prima uscita vittoriosa per l'ItalRugby : Nella Prima uscita del tour estivo gli Azzurri di Conor O'Shea, in veste di Selezione 'Italia XV', supera il Club della Top League giapponese Yamaha Jubilo per 52-19 all'U Stadium di Nagano. Otto mete ...