Ruby Rose è Batwoman | l’attrice debutterà nel crossover con Arrow 7 | The Flash 5 e

: Ruby Rose é escalada como a Batwoman da CW - adorocinema : Ruby Rose é escalada como a Batwoman da CW - WarnerChannelBR : Sentindo DAQUI o impacto de Ruby Rose como Batwoman. Vem, crossover! - FormulaTV : Ruby Rose será la Batwoman del Arrowverso de The CW -

(Di martedì 7 agosto 2018) I fuochi d'artificio si sentono perfettamente anche in Italia in questo momento alla luce dell'annuncio bomba fatto da The CW:, questo è quanto.La donna con gli occhi di ghiaccio e dal fisico perfetto che ha fatto impazzire i fan di Pitch Perfect 3 e xXx: Il ritorno di Xander Cage, sarà lache la rete ha cercato tanto in questi mesi e non solo per renderla partecipe, come guest star, delcon7, The5 e Supergirl 4 previsto per il prossimo dicembre, ma anche per affidare a lei le redini della nuova serie.L'annuncio è arrivato poco fa via Deadline che riporta anche il fatto che, mettendoa tenere le redini del cast e Greg Berlanti dietro le quinte, la serie diè già cosa fatta.Mentre il progetto è ancora in fase di sceneggiatura, con dietro una stella del calibro die l'architetto DC Universe Greg ...