Rover Curiosity di NASA | sei anni di lavoro su Marte

Meteo Marte - è in atto una “Tempesta di Sabbia globale” : non succedeva da 11 anni - tutto il pianeta è avvolto nella foschia. Le foto del Rover Curiosity : Dopo 11 anni di relativa quiete, su Marte e’ in corso una tempesta di Sabbia ‘globale’ che rispetto all’inizio di giugno ha raddoppiato la sua intensita’. Lo riferisce la Nasa, commentando le immagini che in questi giorni stanno arrivando dai satelliti che si trovano nell’orbita del pianeta rosso e il selfie nel quale il robot-laboratorio Curiosity si e’ fotografato immerso nella foschia. Sebbene comuni, ...