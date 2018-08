Rosy Abate 2 | al via le riprese della seconda stagione

Rosy Abate 2 - via alle riprese : le prime anticipazioni : Sono iniziate a fine agosto le riprese della seconda stagione di Rosy Abate: 5 nuovi episodi diretti da Giacomo Martelli e prodotti dalla Taodue per la serie vista su Canale 5 da più di 4 milioni di telespettatori l'autunno scorso (il finale fu seguito da 5,2 milioni di persone), diventando la rivelazione Mediaset del 2017 (la messa in onda dovrebbe essere per il 2019).Gli autori guidati da Mizio Curcio si sono subito messi al lavoro per ...

Rosy Abate - iniziate le riprese della seconda stagione : Neanche il caldo torrido può fermare Rosy Abate. Giulia Michelini, l’attrice che presta il volto alla mitica Rosy (QUI chi è), con un video pubblicato sui propri canali social ha avvisato i fan che sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Rosy Abate – La serie. La Michelini aveva già condiviso con il pubblico la gioia di stringere tra le mani il copione dei nuovi episodi dichiarando entusiasta: “Stiamo ...

Anticipazioni Rosy Abate 2 : cosa accadrà alla Regina di Palermo? (FOTO E VIDEO) : Lo scorso 16 luglio hanno preso il via le riprese di Rosy Abate 2. L’amatissima fiction Mediaset, come già annunciato, tornerà sul piccolo schermo nel 2019, ma, per ingannare l’attesa, i fan possono già scoprire qualche piccola anticipazione trapelata dal set. cosa accadrà quindi alla Regina di Palermo? Anticipazioni Rosy Abate 2: buon sangue non mente Sono tutti curiosi di sapere cosa accadrà, secondo le prime Anticipazioni, in Rosy ...

Rosy Abate torna nel 2019 ’sei anni dopo’ : Rosy Abate 2 E’ stata la fiction più vista della stagione di Canale 5 con l’ultima puntata seguita da quasi 5,3 milioni di spettatori (pari al 20.9% di share). Di conseguenza, è una delle più attese della stagione 2018/2019. Rosy Abate, infatti, tornerà con un nuovo capitolo. Non in autunno, però, bisognerà aspettare ancora dei mesi per rivedere Giulia Michelini all’azione. Rosy Abate 2: quando inizia? Le nuove puntate di Rosy ...

Prime foto dal set di Rosy Abate 2 : un salto temporale e un Leonardino diverso per la regina di Palermo : Sono iniziate ormai da un paio di settimane le riprese ma le Prime foto dal set di Rosy Abate 2 sono arrivate nelle scorse ore. Giulia Michelini aveva promesso di tornare sul set dopo il suo impegno in tv nella giuria di Amici 17 e così è stato. La bella attrice si è di nuovo calata nei panni della temuta regina di Palermo che nei nuovi episodi ritroveremo di nuovo libera dopo aver passato sei anni in carcere. La prima domanda riguarda ...

Rosy Abate 2 : iniziate le riprese con Giulia Michelini - anticipazioni dal set : Rosy Abate 2: iniziate le riprese, Giulia Michelini già sul set Rosy Abate è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Interpretata dall’attrice Giulia Michelini, il personaggio di Rosy Abate è diventato famoso grazie alla serie televisiva Squadra Antimafia. Successivamente, Rosy Abate è diventata essa stessa una serie, spin off di Squadra Antimafia. Dopo […] L'articolo Rosy Abate 2: iniziate le riprese con Giulia ...

Giulia Michelini sul set : è ancora la Regina di Palermo Rosy Abate : Rosy Abate: Giulia Michelini pronta per la seconda stagione Le riprese della fortunata serie firmata TaoDue Rosy Abate sono iniziate da qualche giorno. Giulia Michelini è tornata sul set a vestire ancora una volta i panni della Regina di Palermo. Per ingannare l’attesa delle puntate inedite, Canale 5 ha deciso di trasmettere ogni domenica pomeriggio le repliche della prima stagione. Lo scorso autunno le puntate hanno fatto registrare ...

Rosy Abate 2 - inizio riprese : svelata la data del ritorno sul set di Giulia Michelini : La Regina di Palermo sta per tornare. Ci sono news importanti per la fiction Rosy Abate 2. L’inizio riprese è stato fissato. Gli attori torneranno sul set molto presto. Chi si era preoccupato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per l’assenza della serie tv con Giulia Michelini potrà quindi tirare un sospiro di sollievo. Rosy Abate 2 inizio riprese: dubbi e paure dei fan La presentazione dei palinsesti Mediaset e gli ...

Rosy Abate 2 : dal 16 luglio via alle riprese - le puntate dovrebbero andare in tv nel 2019 : Il 16 luglio inizieranno le riprese della serie televisiva Rosy Abate 2 [VIDEO] che vede protagonista Giulia Michelini, una delle attrici più amate della fiction: si girera' tra Napoli, Roma e Sicilia. Molto probabilmente bisognera' aspettare il prossimo anno per rivedere sul piccolo schermo la fiction la messa in onda dovrebbe scattare nella primavera del 2019. La serie Rosy Abate è prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi ed ha meritato la ...

Continuano le repliche de La Regina di Palermo su Canale 5 con la morte della Mares e in attesa di Rosy Abate 2 : Un'altra domenica pomeriggio di repliche quelle previste da Canale 5 che, subito dopo il Tg, terrà compagnia al pubblico con La Regina di Palermo. Ad andare in onda sarà lo speciale "riassunto" di episodi di Squadra Antimafia che ha visto come protagonista proprio Rosy Abate. Dall'arrivo in Sicilia per organizzare il matrimonio con il promesso sposo americano alla morte del fidanzato e dei fratelli, per Rosy tutto è cambiato e dalla sua ...

Rosy Abate 2 - sul set dal 16 luglio : la messa in onda slitta nella primavera 2019? : Rosy Abate 2 sta per tornare! La “Regina di Palermo” è pronta a fare il suo grande rientro sugli schermi di canale 5, ma dovremo pazientare ancora qualche tempo. Dal 16 luglio infatti è tutto pronto per il primo ciak che durerà, stando alle informazioni in nostro possesso, fino a novembre, per cui molto probabilmente la data di messa in onda slitterà nella primavera del 2019! Rosy Abate 2: la serie tv prodotta da Taodue sta per ...

Mediaset punta sulle fiction : nuove edizioni per “L’Isola di Pietro” - “Rosy Abate” e la “Dottoressa Giò” : Sono sette i set della nuova fiction Mediaset: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, “Lontano da te” ...