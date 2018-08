Roma | Traffico intenso su Roma-Fiumicino e su tratto urbano A24

Roma - traffico di rifiuti pericolosi gestito da clan bosniaco : quattro arresti e 19 indagati : Un clan bosniaco riciclava in maniera illecita i rifiuti pericolosi affidatigli dalle ditte italiane del quadrante est di Roma (e non solo). Il risultato finale più evidente erano le colonne di fumo nero che si elevavano dal campo rom di via di Salone a inquinare l’aria dei quartieri Ponte di Nona, Case Rosse e La Rustica. Quello meno visibile, la quantità imprecisata di liquidi sversati nei terreni circostanti e di materiale tossico ...

Roma - incidente tra tre veicoli sul Gra : traffico nel caos : traffico nel caos sul Grande Raccordo Anulare da Casalotti a Cassia bis in carreggiata esterna per un incidente in cui sono rimasti coinvolti 3 veicoli. Lo comunica Astral Infomobilità. Inoltre c'è un ...

Roma : Smantellato sodalizio criminale dedito al traffico di droga : Roma – Era gia’ stato arrestato dagli investigatori del commissariato di Albano nell’ottobre del 2017 perche’ trovato in possesso di quasi 2 etti di cocaina. Convalidato l’arresto, il Tribunale di Velletri lo aveva posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione immersa in una area boschiva di Rocca di Papa. Tale situazione non risultava ostativa ad una persona di anni 45 che aveva continuato ad esercitare ...

Roma : Traffico congestionato su GRA e A91 : Roma – Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna ingorgo all’altezza della Roma-Fiumicino e proseguendo code a tratti da Torre Angela alla Nomentana; in interna code da Settebagni all’Appia con congestione all’altezza della Romanina. Traffico bloccato sul Tratto urbano della A24 da via dei Fiorentini alla Tangenziale est verso il centro; in uscita, invece, si sta in fila da Tor Cervara al Raccordo con ...

River - la gang del campo rom : allarme sicurezza a Roma tra furti - spaccio e traffico di rifiuti : furti, piccoli e meno piccoli; anche fenomeni di spaccio; traffico e incendio di rifiuti; illegalità diffusa perché quell'insediamento è abusivo, comunque la si voglia...

Roma - via Aldrovandi riaperta al traffico dopo i lavori : ma l'asfalto resta sconnesso : In via Aldrovandi i lavori non hanno risolto il problema. l'asfalto accanto ai binari è ancora malmesso. La zona, dove in passato si sono verificati diversi incidenti con il tram, resta pericolosa. I ...

Roma : tensione in via Cristoforo Colombo - autodemolitori bloccano traffico : Roma – Caos degli autodemolitori alle 16.30 circa su via Cristoforo Colombo nei pressi di Piazza dei Navigatori e della sede della Regione Lazio. Uno dei circa 40 manifestanti da giorni in protesta contro il mancato rinnovo delle licenze da parte del Comune e’ salito su un’impalcatura pubblicitaria alta circa 15 metri minacciando di gettarsi nel vuoto. Altre cinque persone si sono invece sdraiate sull’asfalto, bloccando ...

Nubifragio a Roma - allagamenti e traffico in tilt : Nubifragio a Roma con allagamenti e traffico impazzito in alcune zone e termometro in picchiata. Il temporale che si sta abbattendo sulla capitale e sul litorale Romano sta creando non pochi disagi....

Maltempo Roma : traffico congestionato su GRA e consolari : Astral Infomobilità riporta traffico molto congestionato complici il Maltempo e l’avvio della settimana. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna disagi sull’intero anello: code dalla Cassia bis alla Nomentana. Lunghe code anche in interna da Settebagni alla Cassia bis. traffico bloccato sul Tratto urbano della A24 da Tor Cervara alla Tangenziale est verso il centro; in uscita, invece, si sta in fila da Tor Cervara al ...

Roma - autogru in fiamme sul Raccordo anulare : traffico nel caos : fiamme sul Grande Raccordo anulare di Roma: un'autogru ha preso fuoco all'altezza di Casal del Marmo in direzione Fiumicino. Sul posto i vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti. A quanto ...

Roma : Traffico congestionato su A91 e GRA : Roma – Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare, in interna, lunghe code dalla Nomentana alla Roma-Fiumicino; in esterna dalla Roma-Fiumicino alla Tiburtina e più avanti da Flaminia a Boccea. Sulla A24 Roma-Teramo code per un incidente al km 1.4 tra Settecamini e il bivio con il Raccordo. Ingorgo sul Tratto Urbano della A24, 3 km di code da viale Palmiro Togliatti al bivio per la Tangenziale est, verso il centro. Incolonnamenti ...

Viabilità Roma : Bloccata A1 per incidente - traffico intenso su tratto urbano A24 e A91 : Roma – traffico bloccato, con code di 3 km in aumento, sulla A1 Roma-Napoli da San Cesareo a Carchitti per un grave incidente. Al momento è chiuso il bivio Diramazione Roma sud/A1 Milano-Napoli provenendo dal Grande Raccordo Anulare verso Firenze. Sul Grande Raccordo Anulare, code in esterna da Prenestina a Nomentana e più avanti code a tratti da Casalotti alla Roma-Fiumicino; in interna rallentamenti da Labaro alla Nomentana e proseguendo ...