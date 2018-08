Roma | preso Cassano

Roma - Di Francesco non si sbilancia : “presto per fare griglie. Kluivert? Preso per essere protagonista” : L’allenatore della Roma ha parlato del prossimo campionato di serie A, soffermandosi anche sulle qualità di Justin Kluivert “La griglia ipotetica del campionato? Non mi sembra il momento di fare griglie, perché il mercato non è ancora chiuso per nessuno. Ora è troppo presto per trarre conclusioni, risponderò più avanti, dico solo che la Roma ha Preso tanti giocatori interessanti e di prospettiva“. Photo Alfredo Falcone ...