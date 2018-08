Roma - Pallotta : 'Ronaldo? Positivo per la Serie A' : 'Ronaldo alla Juventus? Subito ho pensato che fosse una cosa positiva per la Serie A. Non ho pensato che sia una cosa negativa per la Roma, per niente. È un giocatore spettacolare, uno dei migliori di ...

MESSI ALLA Roma?/ Pallotta scherza col Barcellona : "Non è cambiato nulla : vogliamo lui!" : MESSI ALLA ROMA? Pallotta continua a cavalcare l'ironia dopo il torto subito dal Barcellona con l'esterno brasiliano Malcom. Per ripristinare la pace serve il sacrificio dell'argentino(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:36:00 GMT)

Roma - a seguire l'allenamento a Boston arriva Pallotta con Franco Baldini : Franco Baldini è a Boston ed ha seguito l'allenamento della Roma insieme con Monchi. Il nuovo membro del comitato esecutivo giallorosso è arrivato intorno alle 17.45, orario americano, a bordo dell'...

Calciomercato Roma – Continua il tira e molla per N’Zonzi - ma interviene Pallotta : per l’attacco spunta Promes : L’intervento di Pallotta potrebbe sbloccare la trattativa per N’Zonzi, per l’attacco spunta il nome di Promes: la Roma prepara gli ultimi colpi di mercato Il Calciomercato della Roma Continua a ruotare intorno a due obiettivi principali: un centrocampista di quantità ed un esterno d’attacco. Per la mediana, sembrava essersi raffreddata la pista che portava a N’Zonzi, ma nelle ultime ore il presidente della ...

Calciomercato Roma - Pallotta : 'N'Zonzi è una bestia. Suso? Lo prendiamo solo se diventa un'opportunità' : Camicia bianca e abbronzatura smagliante per il numero uno giallorosso, che si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare anche di mercato: "La situazione relativa a Malcom è ormai ...

Roma - Pallotta : "Suso? Siamo a posto ma..." : Il numero uno dei giallorossi: "Se si crea un'opportunità la coglieremo". Di Francesco: "Non voglio una rosa sovraffollata"

Calciomercato Roma - a tutto Pallotta : “N’Zonzi una bestia - Suso arriva solo se diventa un’opportunità. Ronaldo? Noi trattiamo Messi” : Il presidente della Roma ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sul mercato giallorosso e sui prossimi colpi in entrata Il mercato non si ferma in casa Roma, ne sa qualcosa James Pallotta che lavora insieme a Monchi per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco. Il presidente giallorosso ha parlato dei prossimi obiettivi, esprimendo in particolare il proprio gradimento per N’Zonzi e chiudendo la questione Malcom: “era ...

Roma - Pallotta dà l'ok per N'Zonzi. Poi assalto a Promes : James Pallotta, pochi giorni fa, lo aveva anticipato: "Abbiamo una squadra forte, con tanti giocatori nuovi. Ma non basta: faremo altri due acquisti". L'impressione è che sarà di parola, come spiega ...

Pallotta : 'Questa è la mia Roma più forte' : Leggi l'intervista completa sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Roma-Suso, c'è l'offerta Tutto sul Barça-Roma Roma, le parole di Cristante

Pallotta : 'È la mia Roma più forte. N'Zonzi? Una bestia' : Un caldo feroce avvolge la città di Dallas. A Down Town, dove alloggia la Roma, il termometro segna 38 gradi. I calciatori hanno passato la mattinata nella palestra dell'albergo per un leggero ...

Roma - Monchi negli Usa : vertice di mercato con Pallotta. El Shaarawy : "Resto" : Monchi vola negli Usa. A Dallas, il direttore sportivo assisterà a Roma-Barcellona della International Champions Cup, fischio d'inizio alle 4 italiane di mercoledì, e avrà una riunione con il ...

Roma - Pallotta annuncia rinforzi in un paio di ruoli : volata tra Neres e Bailey : Il mercato della Roma viaggia in queste ore su un doppio binario. E non solo perché Pallotta è stato chiaro: 'Stiamo pensando di rinforzarci in un altro paio di ruoli'. Da un lato infatti Monchi - ...

Roma - Pallotta : 'Farò causa sia al Bordeaux che a Malcom e acquisterò altri due giocatori' : James Pallotta si sfoga sul caso Malcom, accusando il Barcellona, il Bordeaux e lo stesso giocatore brasiliano. Malcom, nell'intervista rilasciata all'emittente radiofonica statunitense, Sirius XM. Al ...

Pallotta show a tutto tondo : dalla Roma al caso Malcom - sino al Milan di Elliott e Nainggolan : Il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato di calciomercato ma non solo, anche del nuovo corso del Milan americano Il patron della Roma, James Pallotta, è letteralmente furioso nelle ultime ore a seguito del caso Malcom. Il calciatore è stato soffiato da sotto il naso al club giallorosso dal Barcellona, autore di una scorrettezza non da poco. Pallotta, parlando alla radio Sirius XM, si è scatenato su questo ed altri argomenti ...