Roma | ‘Microchip day’ | 4 giorni di applicazioni gratuite per cani

(Di martedì 7 agosto 2018)– Prende il via oggi ‘Microchip days’, un evento che prosegue la campagna contro l’abbandono degli animali domestici diCapitale ‘Un amico non si abbandona’ che quest’anno ha avuto come testimonial d’eccezione Michele Zarrillo. Da oggi fino a venerdi’ 10 agosto ci si potra’ recare presso ille rifugio Muratella o presso l’ambulatorio dell’associazione Asta per effettuare gratuitamente la microchippatura del proprio animale d’affezione. “L’iniziativa dell’assessorato alla Sostenibilita’ ambientale in collaborazione con il dipartimento Ambiente vuole offrire a tutti i cittadini la possibilita’ di mettersi in regola con quanto disposto dalla vigente normativa e allo stesso tempo ha come obiettivo la salvaguardia degli amici a quattro zampe”, dichiara ...