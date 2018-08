Roma | i detenuti ripareranno le strade della capitale

A Roma detenuti al lavoro per la città : ANSA, - Roma , 7 AGO - Riqualificare le strade di Roma anche attraverso il lavoro dei detenuti , che in tal modo intraprendono un percorso di reinserimento nella società: è l'obiettivo del protocollo ...

Roma : Detenuti in strada per riparare buche e rifare strisce : Roma – Quindici Detenuti, selezionati tra quelli a bassa pericolosita’ e pene ridotte, verranno formati in carcere e da Autostrade per l’Italia per due mesi e mezzo, al termine dei quali otterranno un attestato professionale e poi potranno mettersi al lavoro per la manutenzione delle strade della Capitale e dell’area metropolitana, dove svolgeranno interventi di pulizia delle caditoie, riparazione delle buche a caldo e ...