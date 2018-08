Roma | Detenuti in strada per riparare buche e rifare strisce

romadailynews

(Di martedì 7 agosto 2018)– Quindici, selezionati tra quelli a bassa pericolosita’ e pene ridotte, verranno formati in carcere e da Autostrade per l’Italia per due mesi e mezzo, al termine dei quali otterranno un attestato professionale e poi potranno mettersi al lavoro per la manutenzione delle strade della Capitale e dell’area metropolitana, dove svolgeranno interventi di pulizia delle caditoie, riparazione dellea caldo e ripasso dellepedonali, in particolare nel Centro storico di. È il contenuto del protocollo di intenti ‘Mi riscatto per’ firmato da autostrade per l’Italia, il ministero della Giustizia,Capitale e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per riqualificare le strade della Capitale attraverso il lavoro dei, presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio dal ...