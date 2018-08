Roma Capitale rinnova adesione a campagna ‘indifesa’ e a celebrazione Giornata Mondiale

Roma Capitale e Federpreziosi Confcommercio Roma insieme per tutela urbana e business online : Sgravi fiscali per la videosorveglianza e market place virtuali per l’oreficeria “made in Rome” Roma – Sicurezza collettiva e nuovi canali di business per le eccellenze orafe. Sono i due grandi temi della sinergia fra Roma Capitale e Federpreziosi Confcommercio Roma, che riunisce le imprese orafe, gioielliere, argentiere e orologiaie della Capitale e della Provincia, una rappresentanza pari al 7,4% dell’intero comparto nazionale. Cornice ...

A Roma apre Tiberis - la prima spiaggia della Capitale. FOTO : A Roma apre Tiberis, la prima spiaggia della Capitale. FOTO Aperto nella giornata di sabato 4 luglio il lido sul Tevere realizzato dall'amministrazione comunale all'altezza di Ponte Marconi, con circa 10mila metri quadri di area attrezzata. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Positiva la missione in Cina della delegazione di Roma Capitale : Assessorato Sviluppo economico: Positiva la missione in Cina della delegazione di Roma Capitale. Smart city, innovazione e tecnologia i temi trattati nell’ambito programma europeo International Urban Cooperation. Obiettivo, il miglioramento della qualità di vita nelle aree urbane. Si è conclusa Positivamente la missione in Cina della delegazione di Roma Capitale, selezionata unitamente ad altre sei “città pilota” europee nell’ambito del ...

Sviluppo economico - positiva la missione in Cina della delegazione di Roma Capitale : Il progetto - promosso e supportato dalla Commissione Europea - è finalizzato a stabilire sinergie e partnership tra le maggiori città del mondo, che lavoreranno allo Sviluppo di piani di azione ...

Roma Capitale. Online la nuova piattaforma per i dati aperti : Promuovere la cultura della trasparenza e dell’accountability, la rendicontabilità, valorizzando il patrimonio informativo pubblico dell’Amministrazione e incentivare pratiche di riuso

Eclissi totale di Luna - lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale : a Roma tutti con gli occhi al cielo : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma (e nel mondo), per ammirare l’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un’ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in questi giorni alla distanza minima dalla Terra. L'articolo Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale: a Roma tutti con gli occhi al cielo ...

La Lazio parte in salita : Napoli - poi Juve. La Roma comincia a Torino - CR7 a Verona. Derby Capitale il 30/9 : La nuova serie A ha preso forma. Negli studi milanesi di Sky si è composto il calendario della stagione 2018/2019. partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e alla seconda fa ...

Roma - disastro ecologico nel Parco di Centocelle : liquami - carcasse d’auto e roghi nel polmone verde della Capitale : carcasse di automobili gettate senza criterio all’interno di uno dei parchi archeologici più importanti di Roma. Il principale polmone verde del quadrante est della Capitale, inondato di ferraglia, plastiche e una quantità imprecisata di olio usato, smaltiti alla buona. Avvallamenti sospetti sotto i quali nessuno è andato mai a fare verifiche. Il tutto, a pochi metri da ben 17 attività di autodemolizione, alcune delle quali fino a pochi anni fa ...

Rally di RomaCapitale – XRace Sport tra le grandi protagoniste della sesta edizione : Rally di RomaCapitale: alla sesta edizione XRace Sport tra le grandi protagoniste La griffe di XRace Sport è stata tra le grandi protagoniste del 6° Rally di RomaCapitale, sesta delle otto prove del Campionato Italiano Rally, valido anche per il Campionato Europeo, corso nel fine settimana appena passato, grazie alle esaltanti prestazioni fornite da Antonio Rusce ed Andrea Dalmazzini. Era l’occasione d’oro di progredire in classifica del ...

Roma - incredibile Malcom : la mamma arriva nella Capitale! : Secondo Premium Sport , il caso Malcom continua. Mentre il giocatore è conteso da Roma e Barcellona, la mamma dell'ala del Bordeaux sta regolarmente arrivando nella Capitale perché si aspettava lo sbarco del figlio.

Roma - Robin Olsen atterra nella Capitale. Domani visite mediche e firma : La Roma ha il suo nuovo portiere, il suo nome è Robin Olsen . Dopo la cessione di Alisson al Liverpool per 63 milioni di euro bonus compresi, Monchi è corso ai ripari versando al Copenaghen 8,5 ...