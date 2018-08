Roma | Acea | venerdì stop acqua per lavori in zona Via Tiburtina

romadailynews

(Di martedì 7 agosto 2018)Ato 2 comunica che a, “per consentire il completamento deidi manutenzione straordinaria sulle condotte adduttrici di via, e’ necessario sospendere il flusso idrico su un importante tratto di rete da mezzanotte e mezza della notte tra giovedi e venerdi’, alla mezzanotte di venerdi’ 10 agosto”. Di conseguenza si verificheranno mancanze dio abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: via delle Cave di Pietralata (tratto da viaa via Filippo Meda), via Filippo Meda (tratto da via delle Cave di Pietralata a via dei Durantini), via di Casal Bruciato (tratto da viaa via Giuseppe Donati). Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alle citate. Si potrebbe inoltre verificare un abbassamento di pressione anche in alcune zone dei quartieri Termini, Esquilino, Viminale e zone ...