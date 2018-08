: #Rogo California,il maggiore nello Stato - CyberNewsH24 : #Rogo California,il maggiore nello Stato - TelevideoRai101 : Rogo California,il maggiore nello Stato - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - California, in fiamme area più grande della città di New York Il rogo nel pa… -

Le fiamme del Mendoncino Complex Fire -come èbattezzato il vastoche sta affliggendo la-hanno finora divorato una superficie di 1.145 chilometri quadrati, un'area più vasta di New York. E' ilincendio nella storia dellae, per ora, non sembra dar tregua a causa delle elevate temperature e dei forti venti.Secondo CalFire, le fiamme sono state contenute per il 30% e non verranno domate completamente prima della prossima settimana.(Di martedì 7 agosto 2018)