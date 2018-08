Rocio Morales incinta | gravidanza confermata | «FelicitàRegali della vita e soprattutto

RAOUL BOVA E Rocio MUNOZ MORALES GENITORI BIS/ Foto - l'attrice : "mi sento benissimo - da quando sono incinta.." : Raul BOVA e ROCIO MUNOZ MORALES presto diventeranno GENITORI bis e, dopo tante voci, è arrivata finalmente la conferma ufficiale via social proprio da parte dell'attrice(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Rocio Munoz Morales : "Secondo figlio da Raoul Bova. Matrimonio? Mai dire mai" : Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 8 agosto, Rocío Muñoz Morales conferma per la prima volta in esclusiva la sua dolce attesa, che il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva annunciato la scorsa settimana: l'attrice spagnola è al sesto mese di gravidanza e aspetta il secondo figlio dal suo compagno, Raoul Bova, dopo la nascita di Luna, che oggi ha tre anni. «Mi sento benissimo sotto tutti i punti di vista: ho un sorriso ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales genitori bis/ Foto - l'attrice incinta su Instagram : Regali della vita : Raul Bova e Rocio Munoz Morales presto diventeranno genitori bis e, dopo tante voci, è arrivata finalmente la conferma ufficiale via social proprio da parte dell'attrice. E alla fine la conferma è arrivata. Rocio Munoz Morales e Raoul Bova presto saranno genitori bis e adesso non vi è alcun dubbio visto che proprio la futura mamma ha postato su Instagram una Foto che vale più di mille parole.

Rocio Morales incinta del secondo figlio da Raoul Bova : l’annuncio su Instagram : Rocio Morales è incinta del secondo figlio da Raoul Bova. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice, che su Instagram ha pubblicato la foto del pancione. La notizia era nell’aria già da un po’, da quando il settimanale Chi aveva pubblicato alcune foto che ritraevano Rocio in giro per le vie di Madrid con le curve accentuate, ad indicare una possibile gravidanza. Ora la conferma arriva proprio dalla showgirl spagnola, che su Instagram ...

Rocío Muñoz Morales è incinta : la conferma (e il pancino) sui social : La notizia era nell’aria da giorni, adesso è arrivata la conferma. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono in attesa del loro secondo figlio: ad annunciarlo è proprio l’attrice spagnola che sui social posta una foto del suo pancino con sopra le mani a formare un cuore. «Felicità», scrive vicino all’immagine, «I regali della vita». Per lei si tratta della secondogenita dopo Luna, nata nel dicembre del 2015, per l’attore romano invece è il quarto ...

Rocío Muñoz Morales è incinta - secondo figlio con Raoul Bova : arriva la conferma : Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova aspettano il secondo figlio: le parole di lei Da giorni circolano sul web le foto di Rocío Muñoz Morales con un pancino sospetto. La notizia della gravidanza dell’attrice era stata già lanciata dal settimanale Chi ma nessuna conferma e nessuna smentita da parte di Rocío Muñoz Morales e il suo […] L'articolo Rocío Muñoz Morales è incinta, secondo figlio con Raoul Bova: arriva la conferma proviene da ...

RAOUL BOVA E Rocio MUNOZ MORALES GENITORI BIS/ Foto - secondo figlio per la coppia - ma il pancino... : RAOUL BOVA e ROCIO MUNOZ MORALES GENITORI bis: Chi lancia lo scoop. L'attrice sarebbe al quinto mese di gravidanza, ma sui social tutto tace. Nessun annuncio ufficiale per la coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:23:00 GMT)

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales genitori bis/ Foto - l'attore in Sud America per un film ma... : Raoul Bova e Rocio Munoz Morales genitori bis: Chi lancia lo scoop. L'attrice sarebbe al quinto mese di gravidanza, ma sui social tutto tace. Nessun annuncio ufficiale per la coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:28:00 GMT)

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales genitori bis/ Foto - Parpiglia ironizza : "Diventerà Albano Bova" : Raoul Bova e Rocio Munoz Morales genitori bis: Chi lancia lo scoop. L'attrice, al quinto mese di gravidanza, aspetta il secondo figlio dopo la nascita della piccola Luna.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:40:00 GMT)

Rocio Munoz Morales è incinta : la showgirl aspetta il secondo figlio da Raoul Bova! (FOTO) : Rocio Munoz Morales e Raoul Bova aspettano il secondo figlio insieme. La showgirl spagnola e l’attore italiano sono legati sentimentalmente dal 2013 e due anni più tardi, nel 2015, hanno dato alla luce la prima figlia insieme: Luna. L’indiscrezione sulla seconda gravidanza arriva dal settimanale Chi, in edicola domani 1 agosto, con una foto scattata in un parco di Madrid nella quale si vede Rocio che gioca con la figlia Luna ...

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales saranno di nuovo genitori : Secondo figlio in arrivo per Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Dopo Luna, che a dicembre festeggerà 3 anni, la coppia è pronta al bis. L’indiscrezione arriva dalle pagine di Chi, che pubblica alcuni scatti dell’attrice con il ventre già rotondo. Rocío, 30 anni compiuti lo scorso 10 giugno, sarebbe già al quinto mese. Nulla di più è dato sapere; loro, del resto, da quando stanno insieme sono coppia riservatissima e molto ...

Rocío Muñoz Morales incinta - lei e Raoul Bova in attesa del secondo figlio : E così Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova aspettano il loro secondo pargolo. Dopo aver condotto l’edizione spagnola di Ballando con le stelle, la bella showgirl iberica sta proseguendo il suo 2018 da sogno con l’apparizione di un pancino che ormai è ben visibile (sarebbe al quinto mese di gravidanza). Il lieto evento è programmato quindi per la fine dell’autunno/l’inizio del prossimo inverno e arriverebbe a tre anni di ...

“Beccati”. Rocío Munoz Morales e Raoul Bova - la notizia è ufficiale (e le foto non lasciano spazio ai dubbi) : Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova aspettano il secondo figlio. Ad annunciare la gravidanza dell’attrice spagnola è Gabriele Parpiglia che su Instagram anticipa lo scoop documentato dalle foto pubblicate sul settimanale Chi in edicola domani. “Sul numero di Chi in edicola domani le immagini esclusive di Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova, al quinto mese di gravidanza. L’attrice, che vedremo di nuovo nella fiction ‘Un ...

Rocío Muñoz Morales incinta : in arrivo il secondo figlio con Raul Bova : «Con te il mio mondo è migliore», ha replicato Rocío. L'attrice, che vedremo di nuovo nella fiction "Un passo dal cielo" e che ha appena condotto con successo la versione spagnola di "Dancing with ...