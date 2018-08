Robot e problem-solving | insieme è meglio

wired

(Di martedì 7 agosto 2018) L’intelligenza collettiva, cioè la capacità di portare a termine operazioni molto complesse solo quando si trovano in gruppo, non riguarda solo le formiche e altri animali. Un team di ricercatori dell’Università di Bruxelles ha appena reso noto, sulle pagine di Scienceics, che lo stesso accade coi. Ce lo racconta da vicino questo video, dove vediamo venti piccoli automi su ruote organizzarsi in tempo reale per spostarsi secondo una precisa sequenza. Studi di questo tipo preparano i ricercatori a progettare macchine sempre più intuitive, capaci di risolverei quando le operazioni verso un obiettivo non sono già prestabilite, e che potrebbero essere messe in pratica per la ricerca e il salvataggio. (Science)Wired.