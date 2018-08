Robbie Williams | 8 anni fa sposava Ayda | il messaggio toccante di lei

Robbie Williams in piedi per Antonino Spadaccino a X Factor UK - l’audizione con la benedizione di Emma (video) : A pochi giorni dal debutto della quindicesima edizione del talent show, un po' di Italia è approdata sul palco londinese con la partecipazione di Antonino Spadaccino a X Factor UK: il cantante foggiano, noto ai più per aver vinto l'edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2005, si è presentato alle audizioni della versione originale del noto talent show di Simon Cowell, trasmesso anche in Italia. Di fronte al papà del format e agli altri ...

Mondiali : Inghilterra qualificata - Robbie Williams scatenato [VIDEO] : Mondiali- Robbie Williams si è letteralmente scatenato dopo che l’Inghilterra ha vinto contro la Colombia ai rigori e si è qualificata ai Quarti di Finale di Russia 2018. Ecco le immagini: Robbie Williams esulta dopo i rigori di Colombia-Inghilterra [VIDEO] L'articolo Mondiali: Inghilterra qualificata, Robbie Williams scatenato [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Robbie Williams ho la sindrome di Asperger : Una rivelazione che preoccupa molto i fan, quella di Robbie Williams. Il cantante, si è confessato in un’intervista: «C’è qualcosa che manca in me, ho grossi buchi e alcuni disturbi mentali. Credo siano collegati alla sindrome di Asperger o all’autismo». Una rivelazione che preoccupa molto i fan, quella di Robbie Williams.

