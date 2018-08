Salute : italiani e protezione solare? Rimandati a settembre : Estate: mare, sole e… scottature. Bruciori e fastidi, ma non solo, sono infatti l’inevitabile risultato dell’esporsi ai raggi solari senza adottare le giuste precauzioni, per voglia di abbronzarsi in fretta o per semplice noncuranza. Una tendenza ancora molto diffusa, nonostante i ripetuti appelli della comunità scientifica che da tempo evidenzia i rischi connessi alla tintarella selvaggia (solo per citare alcuni esempi, l’insorgere di eritemi e ...

Solo otto studenti promossi a giugno e dieci bocciati su 26 nella classe dell'Itc 'Carrara' di Lucca dove il prof di italiano fu fatto oggetto di offese riprese in video circolati sul web. Lo riporta il quotidiano La Nazione dove si precisa che tre dei sei bulli indagati dalla procura minorile di Firenze se la sono cavata col 6 in condotta e con l'essere rimandati a settembre in varie materie. Gli altri 3 indagati furono bocciati.

