Riccardo Muci | il poliziotto eroe che ha messo in salvo le persone durante l' esplosione

(Di martedì 7 agosto 2018)ha 31 anni ed è uno dei feriti gravi in seguito all'incendio di Bologna sul raccordo autostradale. Ma non solo,è anche un, uno di quelli che viene definito a gran voce "" per avera repentaglio la propria vita per mettere inquanti si sono ritrovati intrappolati nell'inferno di fuoco che si è scatenato dopo il tamponamento tra autocisterna e tir.ha 31 anni, è undi Copertino, in provincia di Lecce, ed è stato uno dei primi ad intervenire per prestare soccorso sul viadotto che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale: l'agente è rimasto ustionato alla schiena in seguito alla fortee alla deflagrazione che è seguita. La maglietta ignifuga indossata dall'uomo si è liquefatta e ciò ha comportato le ustioni di secondo grado. Ilera intervenuto per bloccare il traffico diretto sotto il viadotto poi in parte crollato