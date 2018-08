Riccardo Muci | il poliziotto angelo che ha salvato decine di vite | «Io | un eroe? Ho fatto

Riccardo Muci : il poliziotto eroe che ha messo in salvo le persone durante l'esplosione : Riccardo Muci ha 31 anni ed è uno dei feriti gravi in seguito all'incendio di Bologna sul raccordo autostradale. Ma non solo, Riccardo Muci è anche un poliziotto, uno di quelli che viene definito a gran voce "eroe" per aver messo a repentaglio la propria vita per mettere in salvo quanti si sono ritrovati intrappolati nell'inferno di fuoco che si è scatenato dopo il tamponamento tra autocisterna e tir.--Riccardo Muci ha 31 anni, è un poliziotto ...