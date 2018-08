Reggia di Caserta | in pensione il direttore Felicori E gli scenari imprevedibili sul

Reggia di Caserta - 6 custodi assenteisti licenziati : La Reggia di Caserta è una delle bellezze culturali italiane più frequentate al mondo, che però non viene 'sorvegliata' adeguatamente. Si, chi è stato assunto per sorvegliare l'area - ovvero 6 custodi - non adempie il proprio lavoro, presentandosi al lavoro solo per timbrare il cartellino. Ma veniamo ai fatti. Circa 2 anni fa, dalla Reggia di Caserta sono spariti un po' di accessori, fra i quali qualche bicicletta da passeggio. A scongiurare ...

Come è stato possibile licenziare in tronco i 6 custodi assenteisti della Reggia di Caserta : Licenziamento in tronco per i furbetti del cartellino alla Reggia di Caserta: sei custodi accusati di assenteismo sono stati cacciati dal ministero dei Beni culturali pochi giorni dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in applicazione della legge Madia, senza attendere l'esito del processo. L'indagine tra il personale della più grande residenza reale al mondo era partita da alcuni furti di scarso valore ...

Furbetti del cartellino - sei custodi della Reggia di Caserta licenziati senza attendere il processo : applicata la legge Madia : licenziati in tronco, senza attendere il processo. A pochi giorni dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei sei custodi della Reggia di Caserta accusati di aver timbrato in più occasioni il cartellino per poi allontanarsi dal posto di lavoro, il Ministero dei Beni culturali ha applicato alla lettera la legge Madia, che consente di concludere il rapporto lavorativo prima del giudizio e ha dato il benservito ai sei ...

Reggia Caserta - sei licenziati in tronco : 13.36 Il ministero dei Beni Culturali ha licenziato in tronco,senza attendere il processo, sei custodi della Reggia di Caserta considerati assenteisti, applicando la legge Madia. L'inchiesta che li ha coinvolti, come ricostruisce Il Mattino, è stata avviata nel 2016 in seguito a piccoli furti. Le indagini hanno accertato falle nella sicurezza: i custrodi timbravano il cartellino e poi si allontanavano per andare al bar, in pizzeria o a fare ...

