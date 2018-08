Red Bull Cliff Diving World Series – Gary Hunt trionfa a Sisikon

sportfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Red: il ritorno di, De Rose ad un passo dai migliori. Il sei volte Campione mondiale conquista la vittoria a, così come l’atleta canadese e madre di tre figli Lysanne Richard. Ottima gara per l’italiano, quinto con il terzo miglior tuffo della tappa Le acque cristalline del Lago di Lucerna, la leggendaria scogliera di Uri, le incantevoli Alpi svizzere a fare da sfondo e centinaia di appassionati radunati sotto uno splendido sole per assistere alla quarta tappa della Red2018: in questa cornice bucolica è andato in scena il grande ritorno die di Lysanne Richard, che hannoto a, conquistando punteggi altissimi e lasciandosi alle spalle un anno difficile per entrambi. Ottimo risultato per l’unico italiano in gara, Alessandro De Rose, che ha eseguito il terzo miglior tuffo della ...