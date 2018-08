Record per il turismo a Milano | in luglio registrati più di seicentomila visitatori

Numeri da Record per Citroën C3 Aircross : oltre 100mila esemplari venduti : A soli dieci mesi dal lancio, il nuovo Compact SUV Citroën C3 Aircross ha già totalizzato 100.000 vendite, di cui circa 15...

Caldo Record in Giappone - situazione critica : battuti tutti i Record - oltre 70.000 persone in Ospedale : Sono oltre 70mila le persone ricoverate negli ospedali Giapponesi negli ultimi tre mesi, a causa dell’ondata di Caldo che ha attraversato ed e’ ancora presente sull’intero arcipelago. Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri, un totale di 71.265 individui hanno visitato gli ospedali per sintomi associati a colpi di calore, mentre ammontano a 138 le vittime accertate per il Caldo tra il 30 ...

Record di abbonati per l’Atletico Madrid : superati i 56.400 del 2017/18 : Nuovo Record di abbonati per l'Atletico Madrid: superati i 56.407 abbonati della scorsa stagione L'articolo Record di abbonati per l’Atletico Madrid: superati i 56.400 del 2017/18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Joel Robuchon morto - la Francia perde un altro grande chef : aveva il Record di stelle Michelin : Dopo Paul Bocuse, la Francia perde un altro dei suoi grandi maestri della cucina. È morto a 73 anni lo chef Joel Robuchon: era lui a possedere il maggior numero di stelle Michelin. Da tempo era ricoverato per una grave malattia e si è spento alle 11 di lunedì mattina, a Ginevra, in Svizzera. Cuoco simbolo della cucina francese, detto il “genio” della gastronomia transalpina, Robuchon era anche a capo di un impero gastronomico, con ...

Stormy Daniels al Grande Fratello Vip - il cachet Record che sarà sborsato per la pornostar che accusò Donald Trump : Stormy Daniels parteciperà al Grande Fratello Vip Usa: la rivelazione della stampa americana, che svela anche il cachet astronomico della pornostar diventata famosa per le accuse a Donald Trump Il Grande Fratello Vip Usa quest’anno si pregerà della presenza di una delle donne più ‘in voga’ oltreoceano. Stormy Daniels, famosa pornostar nota soprattutto per le accuse rivolte a Donald Trump, con cui ha ammesso di aver avuto ...

Rinnovabili - superato il Record di mille miliardi di watt installati : Tra eolico e fotovoltaico superata la soglia del "trillion": per il prossimo saranno sufficienti solo cinque anni--E' il periodo dei "mille miliardi". Se da un lato, Apple ha superato la fatidica soglia ed è diventata una "trillion company", per dirla con gli anglosassoni, una cosa simile è accaduta anche nel settore delle Rinnovabili. Per la prima volta, gli operatori di fotovoltaico ed eolico nel loro insieme hanno superato i mille miliardi di ...

Fognini trionfa a Los Cabos - terzo torneo vinto in questa stagione : Record personale : terzo titolo , ed è il suo record, vinto in questo 2018 per Fabio Fognini. Il ligure si è aggiudicato all'alba italiana il trofeo dell'Abierto Mexicano de Tenis Mifel, torneo ATP 250 dotato di un ...

In 57 si tengo per mano nel cielo - Record del mondo per le skydiver : Cinquantasette paracadutiste provenienti da 19 paesi diversi hanno partecipato al progetto Women on Wings, battendo il nuovo record mondiale femminile di skydive. Nei pressi di Kharkiv, in Ucraina, le ...

Nuoto - Europei : oro e Record italiano per Quadarella - bronzo per Di Liddo : Negli 800 metri stile libero Simona Quadarella ha conquistato il titolo continentale Swimming Centre di Glasgow battendo il primato italiano di Alessia Filippi che resisteva da 10 anni. Nei 100 farfalla, invece, medaglia di bronzo per Elena Di Liddo. Miressi e Dotto sono invece andati in finale nella prova dei 100 stile libero maschile.Continua a leggere

Nuoto - Europei 2018 : Carlotta Zofkova firma il Record italiano nei 50 dorso donne. L’azzurra stacca il biglietto per la finale : 50 dorso donne decisamente turbolenti per l’Italia nelle semifinali degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Silvia Scalia in un primo momento (27″96) e poi Carlotta Zofkova, nella heat successiva, si scambiano il primato italiano e la qualificazione alla finale della specialità (ottavo tempo). Uno qualcosa di istantaneo che ha sorriso alla Zofkova che pur peccando nei particolari di partenza e subacquea si è tolta la ...

Caldo Record in Portogallo e Spagna : tre morti e temperature altissime : Continua l’ondata di calore, con temperature record oltre la media della stagione, in Spagna e Portogallo, e tre persone sono morte per le conseguenze di un’insolazione. Secondo il servizio metereologico della Catalogna, il picco di Caldo si raggiungerà nel fine settimana quando si toccheranno i 40 °C nelle zone interne e i 35 °C sul litorale. Non va meglio in Portogallo. Venerdì superati i 45 °C . L'articolo Caldo record in ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella SUPERSTAR! Campionessa d’Europa - 800 sl dominati con Record italiano! : Era la grande favorita e non ha deluso: Simona Quadarella si è laureata Campionessa d’Europa negli 800 sl. A Glasgow la 19enne romana non ha dato scampo alle avversarie, producendosi in un magico assolo che l’ha portata sul gradino più alto del podio. L’azzurra si è imposta con un crono sontuoso di 8’16″35, nuovo record italiano: il precedente apparteneva ad Alessia Filippi e resisteva dal 2009, l’era dei ...

Nuoto - Europei 2018 : Quadarella non le vede neanche le avversarie - per Simona è oro e Record italiano negli 800! : Fantastica Simona Quadarella, agli Europei di Glasgow 2018 negli 800 metri la nuotatrice italiana si accaparra il primo oro azzurro La seconda giornata degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 entra nel vivo, la finale degli 800 metri stile libero femminile è appena terminata dando una grandissima soddisfazione all’Italia. Simona Quadarella, baluardo della nostra Nazionale in questa importante gara, è riuscita a guadagnarsi un ...

Caldo in Portogallo e Spagna - tre morti e temperature Record : Continua l'ondata di calore, con temperature record oltre la media della stagione, in Spagna e Portogallo, e tre persone sono morte per le conseguenze di un'insolazione. Secondo il servizio ...