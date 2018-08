Real Madrid-Roma in streaming e in diretta TV

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid. Si fa dura per Modric all’Inter : Kovacic Chelsea- L’ex interista è ad un passo dalla squadra di Maurizio Sarri. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca. Dalla Spagna sostengono che la situazione si è sbloccata nelle ultime ore dopo che ieri lo stesso Kovacic aveva fatto sapere di rinunciare ad allenarsi per forzare la cessione. Il Chelsea sborserà circa 60 milioni di euro. A questo punto sarà difficile che Perez lasci partire Modric verso l’Inter, visto ...

Modric - il Real Madrid va all'attacco. Dalla Spagna : "Vuole denunciare l'Inter" : Il centrocampista leader della Croazia vicecampione del mondo è scontento, ha un contratto che scadrà tra due anni e vorrebbe una nuova sfida: la tentazione Inter è fortissima. Dall'altra parte il ...

Gudjohnsen - nel nome del padre Eidur : i figli tra Real Madrid e Spezia : E pensare che il Barça sembrava intenzionato ad assicurarsi entrambi come scrive Sport , destinazione scartata dal 16enne Gudjhonsen seguito poi dal piccolo Daniel. Così voleva papà Eidur affinché la ...

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid : Mateo Kovacic è a un passo dal Chelsea. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca: il centrocampista croato del Real Madrid sarebbe pronto ad approdare alla corte di Maurizio Sarri. Dalla Spagna ...

Telenovela Modric - il Real Madrid minaccia l’Inter : pronta la denuncia all’Uefa : INTER Modric- Ormai è il segreto di pulcinella, il croato vice campione del mondo, vuole i nerazzurri ed è pronto ad un vero e proprio braccio di ferro con il Real Madrid. I madrileni, dal canto, loro le tenteranno tutte (anche la denuncia all’Uefa) per tenere Modric, dopo la pesante cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Scrive El mundo: “Modric è seriamente tentato dall’offerta dell’Inter e i suoi agenti stanno spingendo ...

La terza maglia del Real Madrid - nata per salvare gli oceani : Il problema dell'inquinamento da plastica in tutti i mari del mondo è oggi uno dei più invasivi e minacciosi . Nella notte si è svolta la conferenza stampa del tecnico del Real Madrid, Lopetegui, in ...

La terza maglia del Real Madrid - nata per salvare gli oceani : Il Real Madrid affronterà domani la Roma nella partita di International Champions Cup inaugurando probabilmente la terza maglia della stagione. La particolarità della casacca confezionata da Adidas per la stagione 2018/19, presentata dal club a New York – e ripresa su Instagram e Twitter – con Bale e Benzema fra gli altri, non sta solo nel colore rosa-arancio, ma nel tessuto ottenuto dal riciclaggio di plastica recuperata dagli ...

L’Inter fa follie per Modric - ma il Real Madrid è sul piede di guerra : pronta una denuncia per doping finanziario : Lukas Modric al centro dei sogni proibiti dell’Inter, ma dalla Spagna emerge un retroscena clamoroso: il Real Madrid potrebbe denunciare i nerazzurri per doping finanziario Le follie non si fanno solo in amore, ma anche durante la sessione estiva di calciomercato. Per Lukas Modric rischia di aprirsi una vera e propria disputa tra il Real Madrid (squadra in cui milita attualmente il calciatore) e l’Inter (club che vorrebbe a ...

Real Madrid - Lopetegui spaventa l’Inter : “Perez è stato chiaro su Modric. La ribellione di Kovacic? Ecco la verità” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Luka Modric, sottolineando come Perez sia stato chiaro sulla sua permanenza Continua a tenere banco in casa Real Madrid il futuro di Luka Modric, il centrocampista croato ha intenzione di chiudere la sua esperienza in Spagna dopo un colloquio con Florentino Perez. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV La situazione resta in continuo divenire, anche se Lopetegui ha ...