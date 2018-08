Real Madrid | Lopetegui spaventa l’Inter | “Perez è stato chiaro su Modric La ribellione

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Real Madrid : occhio ai numeri 1. Quote - le ultime novità live (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Real Madrid: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per Di Francesco e Lopetegui in vista dell'amichevole di stanotte(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Real Madrid - Lopetegui "stoppa" l'Inter : "Modric è felice qui" : Dopo Florentino Perez , anche Julen Lopetegui brova a blindare Luka Modric. L'allenatore del Real Madrid, infatti, alla vigilia del match di International Champions Cup contro la Roma, si è a lungo ...

ICC - ultimi match in diretta su Sky Sport con Real Madrid-Roma e Atletico-Inter : Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventerà Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane: Juventus, <stro...

Kovacic si ribella : no agli allenamenti con il Real Madrid - italiane alla finestra : Kovavic va allo scontro con il Real Madrid . Dopo aver pubbicamente dichiarato di voler cambiare squadra, il centrocampista croato ha deciso di non allenarsi con la formazione spagnola, finché non ...

Polveriera Real Madrid - gesto estremo di Kovacic : “non mi alleno più - voglio andare via”. Inter e Milan si contendono il croato : Mateo Kovacic non si allenerà più con il Real Madrid: vuole lasciare i madrileni ed ha chiesto al club la cessione. Il suo gesto nasce dalla consapevolezza di avere poco spazio e l’ex Interista è stufo di far panchina e tra le possibili destinazioni gradite c’è proprio l’Inter. A Milano c’è il suo più grande estimatore, il ds nerazzurro Piero Ausilio, che lo aveva acquistato nel 2013 e lo riporterebbe subito a San ...

Calciomercato Milan – “Non mi alleno più” - Kovacic rompe con il Real Madrid : ecco la clamorosa richiesta : Mateo Kovacic rompe con il Real Madrid e chiede a gran voce la cessione: il Milan monitora con attenzione la situazione del centrocampista croato Mateo Kovacic non si allenerà più con il Real Madrid fin quando non verrà definito il suo futuro. È questo l’ultimatum che, secondo Marca, il centrocampista croato avrebbe fatto pervenire al club spagnolo. Kovacic vorrebbe essere ceduto, visto lo scarso minutaggio avuto la scorsa stagione e ...

FIFA 19 : Alex Hunter approda al Real Madrid nel primo trailer della modalità Il Viaggio : Con l'arrivo della licenza della Champions League e il rinnovo della partnership con Cristiano Ronaldo, in molti pensavano che il nuovo capitolo della modalità Il Viaggio in FIFA 19 si sarebbe concentrato sul Real Madrid.Il club spagnolo ha vinto la massima competizione europea negli ultimi tre anni, e facendo approdare il giovane Alex Hunter alla corte dei Blancos EA Sports avrebbe potuto sfruttare al meglio l'accordo con Ronaldo per utilizzare ...

Inter - cresce l'attesa per l'incontro Modric-Real. Barcellona in pressing su Pogba. Kalinic-Atletico Madrid : Da Modric a Rabiot , passando per Pogba e Pjanic : sarà la settimana dei centrocampisti, veri e illustri protagonisti di questa bollente fase di calciomercato. L'effetto domino potrebbe essere ...

Real Madrid - Pjanic - Verratti e Milinkovic gli obiettivi se parte Modric : Il Real Madrid è certo di riuscire a tenersi Luka Modric, ma ha pronto un piano per sostituirlo nel caso il 'registà croato andasse davvero all'Inter. Lo scrive il quotidiano sportivo 'As', spiegando ...

Icc 2018 - Real Madrid-Roma : probabili formazioni e orari : E' giunta agli sgoccioli la tournée americana della Roma , che si prepara ad affrontare nell' International Champions Cup il Real Madrid . Dopo la sconfitta contro il Tottenham e la vittoria con ...