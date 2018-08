Ray Donovan 6 | promo e trama sesta stagione VIDEO

ilnotiziangolo

(Di martedì 7 agosto 2018) Ray– La serie Tv culto firmata Showtime ritornerà sul piccolo schermo americano domenica, 28 ottobre 2018. Secondo ilpubblicato dalla rete durante il TCA di ieri, sembra proprio che il drama con Liev Schreiber potrà contare sulle ultime novità già annunciate nel precedente capitolo. Ray6 vedrà il protagonista a New York, dopo aver deciso di cambiare vita. Ray6 segna il ritorno del tuttofare:e anticipazioni Il Presidente e CEo della Showtime Networks Inc ha distribuito nella giornata di ieri la premiere della. In tutto potremo gustarci dodici episodi, le cui riprese sono ancora in produzione a New York. Abbiamo già visto nelle novità di Ray6 come il protagonista sceglierà di trasferirsi da Los Angeles nella Grande Mela per cercare di voltare pagina, in seguito alla morte della moglie Abby. E questo ...