Rai | resta lo stallo sulla nomina di Foa Domani cda decisivo?

Rai - Lega : "Foa resta. Lo stallo?E' colpa di Tajani - Letta e Gelmini" : Alessandro Morelli, responsabile comunicazione della Lega, ad Affari: "Tajani, Letta e Gelmini hanno compiuto una scelta e preso una direzione non condivisa dalla base di Forza Italia Segui su affaritaliani.it

Sulmona - arrestati autori di Raid razzista in centro migranti. Video dell’irruzione : “Mo questi li uccido uno a uno” : Fecero irruzione nel centro di accoglienza di Sulmona, in provincia dell’Aquila, minacciando i migranti con una pistola scacciacani e finendo per accoltellare un ragazzo originario del Gambia. Il fatto risale al 12 giugno scorso, e oggi i due responsabili del blitz sono stati arrestati. Si tratta di Serafino Di Lorenzo di 39 anni, e del 45enne toscano Nicola Spagnoletti. Per loro l’accusa è tentato omicidio aggravato nei confronti di ...

Rai - rinviate le nomine nei tg. Foa resta a "coordinare" il cda : Questa situazione, a meno di una indicazione chiarificatrice del ministero dell'Economia che non lasci spazio a dubbi, condizionali e interpretazioni, potrebbe anche durare a lungo, soprattutto se ...

Salvini a Sky tg24 : 'Il mio nome per la presidenza Rai resta Foa' - : Il ministro dell'Interno dopo la bocciatura del candidato indicato per viale Mazzini: "Berlusconi spieghi le ragioni del no". E su Leonardo Foa: "Meglio il figlio di un giornalista obiettivo, che il ...

Salvini : Rai - il mio nome resta Foa : 20.48 Il suo nome per la presidenza Rai resta quello di Marcello Foa? "Assolutamente sì". A costo di rompere con Berlusconi? "Io guardo al merito, guardo se una persona vale". Così il vicepremier Salvini risponde ai giornalisti a margine di una cerimonia dei Vigili del fuoco. "Mi devono dare una giustificazione valida per dire no". "Sentire il Pd che parla di lottizzazione, quando hanno lottizzato fino all'ultimo sgabuzzino, l'ultima pianta ...

Rai - Salvini : “Il figlio di Foa nel mio staff? Nessun imbarazzo. Resta il nostro nome per la presidenza” : Per Matteo Salvini, ministro dell’Interno e segretario della Lega, Marcello Foa Resta il nome su cui puntare per la presidenza della Rai. “Assolutamente sì” ha detto al Fatto.it a margine del giuramento, a Roma, dei nuovi Vigili del fuoco. E sulla rivelazione de l’Espresso, che ha pubblicato la notizia secondo cui il figlio di Marcello Foa, Leonardo, fa parte dello staff di Salvini, ha commentato: “Nessun ...

Immigrato picchiato a Partinico : arrestato un opeRaio di 37 anni per lesioni e odio razziale : Lorenzo Rigano, un operaio di 37 anni, è stato posto agli arresti domiciliari per aver insultato e picchiato il senegalese di 19 anni Kalifa Dieng. Ancora ricercato il complice, di 34 anni.Continua a leggere

Rai - Foa resta nel cda : 'Continuo come consigliere anziano' - : L'annuncio dopo lo stop della commissione di Vigilanza che non ha approvato la sua nomina a presidente. Non si dimetterà e coordinerà i lavori "nell'esclusivo interesse del buon funzionamento della ...

Arrestato un opeRaio irpino : era mercenario in Libia e UcRaina : Da Avellino ai teatri di guerra, prima in Libia e poi in Ucraina per combattere al fianco dei miliziani filo-russi. Per Antonio Cataldo, operaio avellinese, sono scattate ieri mattina le manette in...

Esclusivo : Foa resta presidenteRai - il governo non cambierà nome : Marcello Foa resta presidente della Rai in quanto consigliere anziano all'interno del Cda. Fonti ai massimi livelli del governo spiegano ad Affaritaliani.it la strategia della maggioranza Lega-M5S dopo che la Commissione di Vigilanza non ha ratificato la nomina del giornalista sovranista ai vertici della tv di Stato Segui su affaritaliani.it