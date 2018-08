Rai | lo stallo continua | per il presidente rischio slittamento a settembre

Rai - Lega : "Foa resta. Lo stallo?E' colpa di Tajani - Letta e Gelmini" : Alessandro Morelli, responsabile comunicazione della Lega, ad Affari: "Tajani, Letta e Gelmini hanno compiuto una scelta e preso una direzione non condivisa dalla base di Forza Italia Segui su affaritaliani.it

ROCKY IV - Rai 3/ Info streaming del film con Sylvester Stallone (oggi - 6 agosto 2018) : ROCKY IV, film drammatico in onda su Rai 3 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Sylvester Stallone che ha diretto anche la regia, Talia Shire, Burt Young e Brigitte Nielsen. Il dettaglio(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:19:00 GMT)

Rocky IV - Rai 3/ Curiosità sul film con Sylvester Stallone (oggi - 6 agosto 2018) : Rocky IV, film drammatico in onda su Rai 3 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Sylvester Stallone che ha diretto anche la regia, Talia Shire, Burt Young e Brigitte Nielsen. Il dettaglio(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:40:00 GMT)

Rai : Salvini non molla - stallo su nomine. Imbarazzo M5s : Tutto fermo in Rai. Il vicepremier insiste sul nome di Marcello Foa alla presidenza, ma gli atti da lui firmati non sarebbero efficaci. Si riapre la girandola di nomi per il posto di presidente -

ROCKY IV/ Su Rai 3 il film con Sylvester Stallone (oggi - 6 agosto 2018) : ROCKY IV, film drammatico in onda su Rai 3 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Sylvester Stallone che ha diretto anche la regia, Talia Shire, Burt Young e Brigitte Nielsen. Il dettaglio(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 09:32:00 GMT)

Rai - le conseguenze dello stallo su Marcello Foa : addio a Un posto al sole? : Lo stallo in Rai sul nome di Marcello Foa rischia di avere pesantissime conseguenze anche sui palinsesti. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano , Viale Mazzini rischia di restare senza i gol di ...

L'INFERNO DI CRISTALLO/ Su La7 il film con Steve McQueen : tRailer e info streaming (oggi - 3 agosto 2018) : Il film L'INFERNO di CRISTALLO va in onda su La7 oggi in prima serata. Nel cast: Paul Newman e Steve McQueen, alla regia John Guillermin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 21:40:00 GMT)

Rai a rischio stallo - M5S blocca le nomine : ma Salvini blinda Foa : ROMA 'La prossima volta chiederemo a Matteo di farci la diretta Facebook dell'incontro con Berlusconi'. Tra alleati forse non va bene ironizzare sulle disgrazie altrui, ma indubbiamente nel M5s si ...

Stallo sulla presidenza della Rai - Foa non cede. Salvini : 'E' la persona giusta'. Pd : 'Pronti a salire al Quirinale' : Il presidente designato ha annunciato che resterà comunque nel cda come consigliere più anziano. Il leader della Lega attacca Berlusconi, accusandolo di aver scelto il Pd -

Rai - stallo in Cda. Foa : «Resto al mio posto». Non passa la proposta di votare un nuovo presidente : Dopo la bocciatura della Vigilanza Marcello Foa non si dimette da consigliere: «Lavoro nell’interesse dell’azienda»

##Stallo Rai - Cda dice no a Borioni e non indica nuovo Presidente : Roma, 2 ago., askanews, - Neanche la riunione di oggi del Cda è riuscita a trovare una soluzione per sbloccare lo stallo sull'elezione del nuovo Presidente della Rai, dopo la bocciatura in commissione ...

Rai - stallo in Cda : non passa proposta di votare un nuovo presidente. Il Pd : pronti ad andare al Colle : Non si sblocca l’impasse a viale Mazzini, dopo il voto negativo da parte della commissione di Vigilanza alla nomina di Marcello Foa a presidente Rai. Il consiglio di amministrazione si è riunito stamattina senza avere una soluzione per sbloccare la situazione. «Oggi ho informato i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione che sono ancora in at...

Rai - stallo su Foa. Solito teatrino politico televisivo : ... due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia ...

ROCKY III/ Su Rai 3 il film diretto da Sylvester Stallone : come vederlo in streaming (oggi - 31 luglio 2018) : ROCKY III, il film drammatico in onda su Rai 3 oggi, martedì 31 luglio 2018. Nel cast: Sylvester Stallone che ha curato anche la regia, Talia Shire, Burt Young e Carl Weathers. La trama.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 19:30:00 GMT)