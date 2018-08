Rai | Lega | Foa resta Lo stallo?E' colpa di Tajani | Letta e Gelmini

Rai - la tv che fa litigare tutti : battaglie legali e appelli al Colle per la Tv di Stato : La partita si gioca tra maggioranza e opposizioni, di qui la polemica che raggiunge il suo apice all'interno al Centrodestra: il Carroccio giudica incomprensibile il comportamento di Forza Italia '...

Attacchi web a Mattarella - Messora : ‘Accuse pretestuose. È killeraggio mediatico legato a nomine Rai’ : “Ma quale troll di Putin! Io lavoro con i documenti e dando voce a chi non ne ha. E a breve Byoblu si evolverà nella Netflix della controinformazione italiana”. Claudio Messora a ilfattoquotidiano.it respinge tutte le accuse che gli sono arrivate in queste ore e nega fortemente che il suo blog possa in qualche modo condizionato dalla propaganda del governo russo. Più che con il Quirinale, l’ex capo della comunicazione del M5S se la ...

Martina : "Pronti alle vie legali per difendere la Rai" : 'Decreto Dignità, traditi commercianti e imprenditori' Da Verona, dove ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale per un confronto sulle misure del decreto Di Maio, il segretario ...

"Anche le vie legali per difendere la Rai" : "Io spero che non facciano ancora forzature. L'idea della lottizzazione che hanno avuto della funzione del presidente senza un profilo alto, riconoscibile e rassicurante è stata bocciata. Spero che adesso ragionino e non si facciano prendere dall'ansia di potere e di occupazione anche di cariche di garanzia come la presidenza Rai". Lo dice Maurizio Martina, segretario del Pd, intervistato dal Gazzettino.Se la maggioranza restasse ferma su ...

Presidenza Rai - Salvini attendista - ma il «collega» Di Maio vuole un'altra soluzione - : ... perché la prima azienda culturale del Paese deve riprendere a funzionare sotto le insegne gialloverdi e deve avere, ripetono i grillini, «un presidente autonomo dalla politica». I Cinque Stelle ...

Rai scontro tra Lega e FI. Salvini : 'Preferiscono stare con il Pd'. Di Maio : 'Intesa o altro nome' : Forza italia decide di non partecipare al voto in Commissione di Vigilanza. Cda aggiornato ad oggi in attesa di sviluppi -

Nomine Rai - Lega : "Avanti con Foa - Cda Rai Operativo"/ Ultime notizie : PD minaccia di rivolgersi al Colle : Nomine Rai, Marcello Foa bocciato dalla Commissione Vigilanza. Pd, Leu e Forza Italia non votano. Scontro nel Centrodestra. Le Ultime notizie.

Nomine Rai - Lega : “Avanti con Foa - Cda Rai Operativo”/ Ultime notizie : PD minaccia di rivolgersi al Colle : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: bocciato il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:02:00 GMT)

Rai - Lega : 'Avanti con Foa - Cda può svolgere mansioni e funzioni' : "La Lega va avanti tranquillamente col nome di Marcello Foa. Il Cda di Viale Mazzini è in carica e può svolgere mansioni e funzioni". E' quanto sottolineano fonti del Carroccio dopo che la commissione ...

NOMINE Rai - LEGA : “AVANI CON FOA - CDA Rai OPERATIVO”/ Ultime notizie : Berlusconi - “no a forzature” : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: bocciato il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 20:24:00 GMT)

Rai - bocciato Foa. Di Maio : “La Lega mi aveva detto che Berlusconi era d’accordo”. Proteste dei senatori di FI : “Se in queste ore la forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo mi dice che il leader di un’altra forza politica è d’accordo su quel nome, ma i parlamentari esprimono un voto discorde dalla volontà dl leader, credo che questo rappresenti per noi un’attenuante”. Queste le parole espresse a sorpresa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in commissione Affari pubblici al Senato. ...

MARCELLO FOA BOCCIATO IN COMMISSIONE VIGILANZA/ Nomine Rai - Mariastella Gelmini - asse Lega-M5S : Rai, voto in COMMISSIONE VIGILANZA per la nomina di MARCELLO Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: BOCCIATO il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:37:00 GMT)

Nomine Rai - Renzi : "Lega e M5S umiliano Camera e Senato" : Matteo Renzi all’attacco sulle Nomine Rai: dopo la bocciatura di Marcello Foa a presidente della tv pubblica in Commissione Vigilanza, grazie all’asse Pd-Forza Italia che non ha partecipato al voto, l’ex presidente del Consiglio ce l’ha con Matteo Salvini e l'altro vicepremier Luigi Di Maio che anziché cambiare nome ripropongono lo stesso Foa in totale spregio delle Camere.La nuova legge sulla RAI attribuisce molti poteri al Direttore ...

Foa bocciato dalla Vigilanza Rai ma Lega e M5s insistono : non si dimetta : Roma, 1 ago., askanews, - Come previsto, la commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai boccia l'indicazione della maggioranza di governo M5s-Lega per nominare Marcello Foa presidente della Rai: ...