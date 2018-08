Rai | il retroscena | Giuseppe Conte irritato con Matteo Salvini

I Retroscena di Blogo : L'estate rovente della nuova Rai : Complicata, pasticciata, irta, difficile ed estremamente perigliosa la via della nuova Rai targata Lega-Cinque stelle. Dopo le nomine del nuovo CDA Rai e dell'Amministratore Delegato Fabrizio Salini, c'è ora questa impasse che riguarda la ratifica di Marcello Foa a Presidente dell'ente radiotelevisivo pubblico italiano. La Commissione parlamentare di vigilanza lo ha bocciato ed ora dovrà essere indicato un nuovo nome da sottoporre al voto ...

I Retroscena di Blogo : L'estate rovente della nuova Rai : Complicata, pasticciata, irta, difficile ed estremamente perigliosa la via della nuova Rai targata Lega-Cinque stelle. Dopo le nomine del nuovo CDA Rai e dell'Amministratore Delegato Fabrizio Salini, c'è ora questa impasse che riguarda la ratifica di Marcello Foa a Presidente dell'ente radiotelevisivo pubblico italiano. La Commissione parlamentare di vigilanza lo ha bocciato ed ora dovrà essere indicato un nuovo nome da sottoporre al voto ...

Retroscena Blogo : la Rai contatta Angelo Di Livio per la Serie B : Ora che l’anticipo di Serie B del venerdì è stato portato a casa, la Rai è alla ricerca di un commentatore tecnico. La ricerca a dire il vero è partita qualche mese fa, ancora prima che Viale Mazzini si aggiudicasse i diritti televisivi per il triennio 2018-2021.Secondo quanto risulta a Tv Blog, risalirebbero a giugno i primi contatti con Angelo Di Livio, a cui sarebbe stato proposto di entrare a far parte nella squadra dei “talent” di Rai ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Romagnoli lascia la direzione di Rai Sport il 31 luglio : Tempi di grandi cambiamenti in Rai, in un misto di addii e di "riposizionamenti" più o meno voluti. Dopo l'uscita di Vincenzo Morgante, che ha lasciato la direzione delle Testate Giornalistiche Regionali della Rai per andare a dirigere la tv della CEI Sat 2000, ecco che giunge anche l'addio di Gabriele Romagnoli.Il direttore di Rai Sport, che in questi anni ha cercato non senza difficoltà di modernizzare questa testata, ha formalizzato le ...

Retroscena Blogo : Fabio Rovazzi verso il nuovo show di Fiorello su Rai1 : In attesa dell'annuncio ufficiale, Fiorello è già al lavoro per il suo nuovo show che andrà in onda su Rai1 il prossimo autunno (si parla di 4 puntate da lunedì 19 novembre a lunedì 10 dicembre). Le prime riunioni con gli autori sono già state fatte, tante idee sono state messe sul tavolo e le primissime decisioni sono state prese. Tra queste anche quelle riguardanti i personaggi che affiancheranno lo showman siciliano. prosegui la ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Romagnoli lascia la direzione di Rai Sport il 31 luglio : Tempi di grandi cambiamenti in Rai, in un misto di addii e di "riposizionamenti" più o meno voluti. Dopo l'uscita di Vincenzo Morgante, che ha lasciato la direzione delle Testate Giornalistiche Regionali della Rai per andare a dirigere la tv della CEI Sat 2000, ecco che giunge anche l'addio di Gabriele Romagnoli.Il direttore di Rai Sport, che in questi anni ha cercato non senza difficoltà di modernizzare questa testata, ha formalizzato le ...

Nomine Rai - Marcello Foa Presidente - Salini ad : chi sono/ Retroscena : M5s voleva Arbore - bruciato da Salvini : Nomine Rai, Fabrizio Salini ad e Marcello Foa Presidente: accordo M5s-Lega dopo trattative estenuanti. La mossa di Salvini per superare lo stallo: bruciato Renzo Arbore alla presidenza Rai.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:41:00 GMT)

I Retroscena di Blogo : Rai - dopo l'arrivo di Salini e l'indicazione di Foa ecco i nomi per reti e Tg : Giornata campale ieri per la Rai che ha visto l'arrivo degli ultimi due nomi per il Consiglio di amministrazione dell'azienda radiotelevisiva di Stato. Il governo ha indicato Fabrizio Salini, ex La7 esattamente come Antonio Campo Dall'orto nel ruolo di Amministratore Delegato e Marcello Foa come settimo ed ultimo componente del nuovo CDA di viale Mazzini.Foa è stato prescelto, fra gli altri 6 componenti del nuovo CDA Rai, a sottoporsi al ...

Massimo Giletti svela il retroscena doloroso su Frizzi e la Rai : Massimo Giletti ha rilasciato un'intervista al settimanale "In famiglia" in cui si dice soddisfatto della prima stagione di "Non è l'Arena" su La7 e parla anche dell'intervista tanto discussa a ...

[Il retroscena] L'abbuffata delle poltrone tra Lega e Cinque Stelle. Ma nessuno si fida di nessuno. Tre nomi per la Rai : Baudo - Freccero e ... : E niente, non lo vogliono. Così come non vollero tre mesi fa Paolo Romani, Fi, alla presidenza del Senato. Per i 5 Stelle è una questione di principio: i custodi della stagione "Rai libera dai partiti"...

I Retroscena di Blogo : Castellari e Salini per la direzione generale della Rai? : Il file Rai gira sui tavoli e sugli hard disk di chi se ne dovrà occupare prossimamente. Il nuovo governo giallo-verde ha evidentemente intenzione di procedere alle prossime nomine della televisione pubblica in modo serio, deciso, tirando dritto e arrivando ad occupare le caselle apicali della televisione pubblica nei modi e nei tempi previsti dalla legge.Gli attuali vertici sono già scaduti, ed il 18 si procederà alla nomina del nuovo ...

I Retroscena di Blogo : The Apprentice con Flavio Briatore in arrivo su Rai2 : La notizia è stata riportata da Libero e cioè di una trattativa in atto con la Rai per riportare in televisione il programma The Apprentice con Flavio Briatore nella parte del boss. La trasmissione non è stata presentata ai palinsesti Rai nei giorni scorsi, questo perchè di trattativa si tratta ma, secondo quanto apprende TvBlog, i contatti fra la Rai e l'agente Lucio Presta, che si occupa di questo eventuale ritorno televisivo, sono in ...

I Retroscena di Blogo : Da uno spot il cast della Battaglia degli Chef di Rai2? : Il format originale si chiama " Kitchen Owners " è ed un programma argentino arrivato ormai alla terza edizione e che in quel paese ha fatto grandi numeri in termini di ascolto. In Italia si appresta ad arrivare dal prossimo autunno sulla seconda rete della Rai con il titolo "La Battaglia degli Chef". Il direttore artistico è Massimo Righini, già capo progetto del programma culinario Bake off, che ha fatto grandi ascolti su Real Time. Il ...

I Retroscena di Blogo : Raimondo Todaro verso Tale e quale show 2018 : Sono partiti i provini per la prossima edizione dello spettacolo musicale del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show e sono stati annunciati gli ingressi in giuria di Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che andranno ad affiancarsi alla sempre eterna Loretta Goggi.Ma evidentemente il piatto forte del programma, anzi l'ossatura di questa trasmissione è il cast di concorrenti che animano con le loro imitazioni il celebre programma diretto ...