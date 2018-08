Rai | Di Maio | finchè non c' è intesa non c' è presidente

Rai - Di Maio : "Senza intesa niente presidente" : Fabrizio Salini? Non lo conoscevamo fino a 15 giorni prima di nominarlo, quindi non si può dire che l'Ad della Rai sia una persona legata alla politica".

Rai - il piano b di Luigi Di Maio : un altro incarico per Marcello Foa : Cominciano a vacillare i grillini sulla strategia di Matteo Salvini per la nomina di Marcello Foa presidente della Rai. Uno stallo che rischia di minare la loro promessa di rivoluzionare Viale Mazzini.

Presidenza Rai - Salvini attendista - ma il «collega» Di Maio vuole un'altra soluzione - : ... perché la prima azienda culturale del Paese deve riprendere a funzionare sotto le insegne gialloverdi e deve avere, ripetono i grillini, «un presidente autonomo dalla politica». I Cinque Stelle ...

Rai - Foa : "Continuo come consigliere anziano"/ Ultime notizie nomine : Pd all'attacco - Di Maio frena : Rai, Marcello Foa: "Continuo come consigliere anziano". Ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:45:00 GMT)

Rai - Salvini insiste su Foa e attacca B. 'Ha tradito'. Di Maio : intesa o altro nome : Sulle nomine Rai si incrina l'alleanza nel centrodestra. Il presidente di FI: 'Dobbiamo sempre andare d'accordo'. 'Continuo come consigliere anziano', fa sapere intanto Foa, in attesa della nuova ...

Rai scontro tra Lega e FI. Salvini : 'Preferiscono stare con il Pd'. Di Maio : 'Intesa o altro nome' : Forza italia decide di non partecipare al voto in Commissione di Vigilanza. Cda aggiornato ad oggi in attesa di sviluppi -

Rai - Berlusconi : "Se ripropongono Foa non lo voteremo" | Di Maio : "Intesa o altro nome" : Bocciato il nome di Foa per la presidenza della Rai in Commissione Vigilanza: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca. Salvini insiste, M5s apre anche a un nuovo nome se non verrà raggiunta l'intesa con le minoranze su Foa

Rai - bocciato Foa. Di Maio : “La Lega mi aveva detto che Berlusconi era d’accordo”. Proteste dei senatori di FI : “Se in queste ore la forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo mi dice che il leader di un’altra forza politica è d’accordo su quel nome, ma i parlamentari esprimono un voto discorde dalla volontà dl leader, credo che questo rappresenti per noi un’attenuante”. Queste le parole espresse a sorpresa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in commissione Affari pubblici al Senato. ...