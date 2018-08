Ragazza aggredita in metro a Corvetto | uomo le strappa la camicia

Daisy Osakue aggredita - 'volevano colpire Ragazza di colore' : "L'hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy , volevano colpire me come ragazza di colore". Parla così Daisy Osakue , l'atleta italiana di origini nigeriane aggredita a Moncalieri . "In ...

Stash picchiato per aver difeso una Ragazza aggredita dal fidanzato : Non si è ancora spento l’eco dell’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, finito in una rissa e accoltellato per aver difeso un amico, che un altro personaggio celebre pubblica la foto del suo pestaggio e racconta di come sia finito in mezzo a una scazzottata per aver cercato di difendere una ragazza picchiata dal fidanzato. Parliamo di Antonio Fiordispino, al secolo Stash, front man dei “The Kolors”. Il 29 ...