Raccordo Bologna | tutte le informazioni sulla viabilità

Bologna - "inferno" sul Raccordo : su gomma viaggia quasi tutto il materiale infiammabile : Un morto e settanta feriti. Ieri si sarebbero verificate non una ma ben due delle situazioni più pericolose: lo scoppio per...

Bologna - "inferno" sul Raccordo : quali sono le regole per il trasporto di Gpl in Italia : Un morto e settanta feriti. Ieri si sarebbero verificate non una ma ben due delle situazioni più pericolose: lo scoppio del...

Bologna - inferno su Raccordo A1-A14 : esplode tir - crolla ponte. Un morto e più di 60 feriti. Chiusa l’autostrada : È di un morto e oltre sessanta feriti - di cui almeno 14 in gravi condizioni - il bilancio dell’incendio avvenuto sul ponte del raccordo di Casalecchio, all’altezza di Borgo Panigale. La maggior parte dei feriti è stata trasportata al vicino Ospedale Maggiore, mentre tre sono stati trasportati ali centri grandi ustionati di Parma e Cesena. L’incendio è stato innescato da un incidente in tangenziale fra due camion, uno ...

Incidente Bologna - esplode tir : crolla ponte sul Raccordo. VIDEO | : L'Incidente è successo sul raccordo di Casalecchio che collega l'A1 con l'A14 dopo l'esplosione di una autocisterna. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente crollato: sulla corsia dell'autostrada c'è un vasto squarcio provocato--Uno squarcio, una vera e propria voragine. Il VIDEO qui in alto mostra la devastazione dopo l'esplosione dell'automezzo andato in fiamme sul raccordo tra la A1 e la A14 all'altezza di Borgo Panigale, nel Bolognese (LE ...