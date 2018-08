Rabobank Super Series Volleyball | bene le azzurre | battuta 3-1 la Russia

sportfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Leano laalleA Hoogeveen (Olanda) esordio vincente dellenella, 3-1 (25-17, 17-25, 25-22, 25-20) ai danni della. Le, al primo test dopo il lungo periodo di allenamento, hanno fatto vedere buone cose e sono riuscite aare un avversario di livello come le russe. Dopo un brillante primo set, nel secondo le ragazze di Mazzanti sono andate in difficoltà. Molto bella la reazione di Egonu e compagne nella terza frazione, vinta in rimonta così come la quarta. Domani letorneranno in campo per affrontare le padrone di casa olandesi (ore 19): il match sarà tramsesso in diretta streaming a pagamento (QUI). Come formazione iniziale Mazzanti ha schierato Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. ...