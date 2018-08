Questione rom | Raggi sulla stessa linea di Salvini | ‘Esercito per presidiare i

Picone-Giudici : silenzio e promesse disattese su Questione buche a Roma : Roma – “Era stata promessa una task force, per il momento solo silenzi e mancate promesse da Municipi e Amministrazione capitolina. Ci sentiamo di condividere le iniziative di sensibilizzazione partite da alcuni giorni e promosse da Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, oggi arrivate anche a Monteverde”. “Lo spray intorno alle buche di questo quadrante cittadino deve essere un monito per quanto c’e’ ancora ...

Baglio : che fa Raggi su Questione alberi romani? : Roma – “Cosa sta succedendo agli alberi di Roma? Perche’ deve crollare un albero, l’ennesimo, perche’ il Campidoglio intervenga a tutela della sicurezza? Come vengono assicurati questi interventi? E gli alberi abbattuti vengono rimpiazzati con nuovi arbusti? Dopo l’ennesimo crollo di un platano due giorni fa a viale Angelico, salgono a 5 gli alberi potati in due giorni su quella strada. Questo a quanto ...

Stadio Roma - la testimonianza di Berdini : “Lanzalone aveva funzioni di assessore per la Questione dell’impianto sportivo” : “Lanzalone svolgeva le funzioni dell’assessore per la questione Stadio, operava in stretto rapporto con il sindaco e con quest’ultimo ha condiviso il cambiamento della posizione del comune” rispetto al futuro impianto giallorosso. Nel faldone dei pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, relativo all’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma, compare una deposizione dell’ex assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, interrogato dagli inquirenti il 31 maggio ...

Salvini : 'Questione rom non è la priorità - lavorerò con i sindaci' : "Il censimento nei campi rom non è una priorità, quella è la sicurezza, i migranti". Lo ha detto Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno ha aggiunto: "Ad ogni modo lavoreremo in futuro con i sindaci, ...

La Questione del censimento dei Rom - spiegata : Incostituzionale, prima di tutto. Il censimento dei Rom annunciato lunedì mattina dal ministro dell'Interno Matteo Salvini va contro i principi della Costituzione. E la proposta ha trovato resistenza ...

Candiani : Questione rom aperta da troppo : Roma – Stefano Candiani, senatore della Lega e sottosegretario al Ministero degli Interni è intervenuto stamattina ai microfoni di ECG. Si tratta del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Sudi Niccolò Cusano. Sulla Questione immigrazione “Chi ha perso le elezioni perché non ha saputo gestire l’immigrazione clandestina dovrebbe meditare di ...

Stadio Roma - Scanzi : “Se elettori del M5s cominciano a dubitare della Questione morale - il Movimento è finito” : “Cosa è cambiato a Roma dopo Mafia Capitale e l’avvento del M5s? L’animo umano non lo cambi. Ieri c’erano quelli che mungevano le mucche, adesso ci sono quelli che oleano gli ingranaggi. Ieri c’erano i palazzinari corretti e quelli non corretti, oggi è la stessa cosa. Ieri c’erano i politici che dicevano no e a volte sì alla corruzione, oggi c’è la stessa situazione”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea ...

Stadio Roma - Giachetti : “5stelle fanno finta che la Questione non li riguardi. Ma hanno responsabilità politiche” : “Le responsabilità vanno accertate dalla magistratura. Sul piano politico la situazione è diversa. Ci sono responsabilità politiche specifiche. Il M5S afferma che chi ha responsabilità deve pagare come se la cosa non li riguardasse. Lo trovo alquanto singolare. Chi ha chiamato e coinvolto nel progetto queste persone? Chi ha preso certe decisioni?”. Lo ha affermato Roberto Giachetti, deputato del Partito democratico, sul caso ...