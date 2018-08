Questi ragazzi non possono vivere in tuguri come topi | lo sdegno della Cei

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) Sgomento e. Usa queste parole il presidenteCei, Gualtiero Bassetti, per commentare la morte dei 16 braccianti africani che, nel giro di pochi giorni, hanno perso la vita in due incidenti stradali a Foggia. Il cardinale ha voluto esprimere, a nome di tutta la Chiesa italiana, "lo sgomento per i 16 giovani africani vittime in due giorni di incidenti su furgoni senza freni e senza garanzie, e loper le disumane condizioni in cui vivono"."- ha aggiunto Bassetti con voce commossa - nonin. Per loro si stanno muovendo le istituzioni, a cominciare del presidente del Consiglio".Un riferimento poi all'incidente di Borgo Panigale, in cui un uomo ha perso la vita e decine di persone sono rimaste ferite dopo lo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir. "Non posso - ha detto - non esprimere anche una partecipazione ...