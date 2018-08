‘Questi immigrati ci tratteranno come un Paese conquistato’ Dicevano degli italiani nel

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) Primo scenario Dodici braccianti africani regolari, sfruttati nei campi pugliesi di pomodori, sono morti vicino a Foggia nell’impatto tra un tir e un furgone illegale, malandato, stipato di uomini che tornavano dal lavoro nei campi. Solo sabato scorso, sempre nel Foggiano, altri quattro braccianti stranieri erano stati vittime di un frontale. Dietro, c’è la mafia italiana del caporalato, che – con la complicità di “vicecaporali” africani e imprenditori agricoli– taglieggia i migranti, pagati irregolarmente 3 euro l’ora per 10 ore sotto il sole cocente. Da vent’anni si consuma questo dramma, mentre la legge anticaporalato non è fatta rispettare. Secondo scenario Per sfuggire alla miseria hanno passato i confini in tanti, spesso clandestinamente. E pur di lavorare accettano una paga assai più bassa rispetto a quellaabitanti della zona, che disdegnavano ...