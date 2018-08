“Quei bimbi trovati così” Orrore senza precedenti | una scena da brividi 

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) La polizia ha salvato undici bambini che erano tenuti in condizioni disperate in un accampamento in un’area desertica del New Mexico. I minori, di età compresa tra uno e 15 anni, sono statidallo sceriffo della contea di Taos, Jerry Hogrefe, ”emaciati, affamati, vestiti di stracci e nelle peggiori condizioni igieniche” in una roulotte che cadeva a pezziacqua né elettricità. Il solo cibo disponibile: alcune patate e una scatola di riso. Con loro tre donne, Jany Leveille, Hujrah Wahhaj e Subhannah Wahhaj – ritenute le madri dei bambini – e due uomini, Lucas Morten e Siraj Wahhaj, che, nonostante fossero ”armati di un fucile AR15, quattro pistole cariche e 30 caricatori”, sono stati arrestatiincidenti e accusati di abuso di minori. Il fatto, di per sé inquietante, potrebbe poi rivelare ulteriori orrori. Agghiacciante il racconto dello ...