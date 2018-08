Quadarella fa il bis | oro nei 1500 stile libero

Quadarella concede il bis agli Europei di nuoto : oro nei 1500 stile libero : Simona Quadarella concede il bis. agli Europei di nuoto in corso a Glasgow la 19enne romana vince l'oro anche nei 1500 stile libero, dopo il successo ottenuto sabato negli 800, diventando la prima italiana della storia a vincere il titolo continentale nella prova più lunga. Una gara dominata dall'inizio alla fine, chiusa in 15 minuti, 51 secondi e 61 centesimi davanti alla tedesca Sarah Koehler (15:57.85) e all'ungherese Ajna Kesely ...

Europei di nuoto - Quadarella fa bis : è oro nei 1500 sl : GLASGOW - Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero femminili dei Campionati Europei di nuoto , in scena a Glasgow. L'atleta romana, diciannovenne, del Circolo ...

Europei di nuoto - Quadarella fa bis : è oro nei 1500 sl : GLASGOW - Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero femminili dei Campionati Europei di nuoto , in scena a Glasgow. L'atleta romana, diciannovenne, del Circolo ...

Nuoto : oro bis per Simona Quadarella - vince anche nei 1500 sl : Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero agli Europei di Glasgow, bissando il successo negli 800. La 19enne romana ha cdominato la gara e ha chiuso in 15 minuti, 51 secondi e 61 centesimi davanti alla tedesca Sarah Koehler (15:57.85) e all'ungherese Ajna Kesely (16:03.22).

Europei nuoto - Simona Quadarella oro bis : 18.01 Simona Quadarella senza rivali nella finale dei 1.500 sl agli Europei di Glasgow. La 19enne romana conquista un fantastico bis, dopo la medaglia d'oro negli 800. Simona ha dominato la gara con il tempo di 15'51"61, distanziando la tedesca Sarah Koehler (15'57"85) e l'ungherese Ajna Kesely (16'03"22). E' la prima nuotatrice italiana a conquistare il titolo su questa distanza. "Sono contenta, ho anche migliorato il mio personale, tutto ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella per il bis. Panziera da podio. Paltrinieri in ripresa. Pellegrini - Cusinato e Scozzoli in semifinale. Che bravo Pinzuti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella per il bis. Panziera da podio - Pellegrini - Cusinato e Scozzoli in semifinale. Che bravo Pinzuti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella per il bis d'oro. Panziera da podio - torna Paltrinieri negli 800 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00 . Buon ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella per il bis d’oro. Panziera da podio - torna Paltrinieri negli 800 : Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo in mostra un’ottima condizione. Fari puntati per il ritorno in vasca di Gregorio ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella a caccia del bis! Panziera - Zofkova e Megli vogliono stupire : Quinta giornata di finali al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), per gli Europei 2018 di Nuoto. L’Italia, quarta nel medagliere con 2 ori, 2 argenti e 7 bronzi, cercherà rimpinguare il proprio bottino nelle acque britanniche in questo day-5. La prima a scendere in acqua sarà, nel pomeriggio, Simona Quadarella che nei 1500 stile libero vorrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, partendo ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella vuol concedere il bis nei 1500 stile libero : La vera difficoltà per uno sportivo non è raggiungere il successo ma confermarlo. Un concetto tanto banale quanto vero. Simona Quadarella, dopo aver incantato tutti nella finale degli 800 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), torna in scena nella vasca britannica per le batterie dei 1500 sl La romana si presenta ai nastri di partenza con il miglior tempo delle iscritte. Il 15’53″86 nuotato a Budapest l’anno ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 4 agosto. Debutta Gregorio Paltrinieri - Quadarella per l’oro. Miressi si esibisce nei 100 sl : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in programma, Simona ...