Quadarella concede il bis agli Europei di nuoto | oro nei 1500 stile libero

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella vuol concedere il bis nei 1500 stile libero : La vera difficoltà per uno sportivo non è raggiungere il successo ma confermarlo. Un concetto tanto banale quanto vero. Simona Quadarella, dopo aver incantato tutti nella finale degli 800 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), torna in scena nella vasca britannica per le batterie dei 1500 sl La romana si presenta ai nastri di partenza con il miglior tempo delle iscritte. Il 15’53″86 nuotato a Budapest l’anno ...