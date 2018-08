“Può farlo davvero?” Come funziona il nuovo tutor autostradale | la verità sul bollo auto

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) Entrati in vigore da una decina di giorni, i nuovistanno gettando nel panico gli italiani in procinto di partire. Ilsistema di controllo elettronico, che si chiama SICVe-PM, è stato installato per ora su 22 trattestradali, “alle quali se ne aggiungeranno altre in corso di valutazione”. “La differenza fondamentale daiprecedenti – spiega all’Adnkronos Stefano Ferrara, vice questore della Polizia di Stato del servizio Polizia Stradale – sta nel fatto che il sistema attuale fa un confronto di immagini. Quindi l’individuazione della targa non è il presupposto ma il risultato del procedimento”. “Il riconoscimento – sottolinea – avviene su tutta la parte posteriore del veicolo in questione, anche dei simboli presenti. Quando l’incrocio dei dati basati sulle immagini riporta allo stesso mezzo, ...