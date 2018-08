PSG | Buffon | ' Mi sento al top Mbappé? Può diventare come Pelé e Maradona'

PSG - Buffon stregato da Mbappè : “umile e speciale - può diventare più forte di Cristiano Ronaldo” : Gigi Buffon stregato dal talento di Kylian Mbappè: il portiere ex Juventus elogia le qualità del giovane attaccante francese pronosticando per lui un futuro da G.O.A.T Fra i grandi talenti che il PSG può vantare nella sua rosa, quello di Kylian Mbappè è il più cristallino, forse anche più di Neymar. Se il brasiliano infatti fatica ancora ad inseguire titoli individuali come Pallone d’Oro e Coppa del Mondo, il giovane Mbappè ha già ...

Supercoppa di Francia – Arriva il primo titolo di Buffon col PSG : Supercoppa di Francia: poker al Monaco e vittoria al PSG. primo titolo per Buffon nella nuova avventura francese Arriva subito un titolo per Gianluigi Buffon alla sua prima partita ufficiale con la maglia del Paris Saint Germain. I parigini sconfiggono con un netto 4-0 il Monaco nella finale della Supercoppa di Francia, disputata a Shenzhen in Cina. A decidere il match le reti di Angel Di Maria al 33′, Christopher Nkunku al ...

La classe di Neymar e la concentrazione di Buffon : l’allenamento del PSG in vista della Supercoppa di Francia : Il PSG si gioca il primo trofeo della nuova stagione contro il Monaco: ecco le foto più belle dell’allnemento dei parigini in vista della Supercoppa di Francia Nella giornata di domani, sabato 4 agosto 2018, allo Shenzhen Universiade Sports Centre di Shenzhen il PSG affronterà il Monaco con in palio la Supercoppa di Francia. Ecco le immagini più belle dell’allenamento della vigilia di Neymar, Buffon e compagni.L'articolo La classe di ...

Buffon canta Vasco Rossi : la sua 'Vita spericolata' stupisce tutti al PSG : Una performance non proprio da 10 e lode quella di Gigi Buffon davanti ai compagni del Paris Saint-Germain. Per fortuna non era una prova calcistica. Il portiere campione del mondo, infatti, si è esibito in 'Vita spericolata' di Vasco Rossi lasciando attoniti i compagni. Risa e qualche fischio bonario. Poi l'applauso d'incoraggiamento per il 40enne primo difensore che dopo ...