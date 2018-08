Protezionismo USA | come risponderà la Cina?

Powell (Fed) : crescita Usa solida - aumento dei tassi in vista. « Protezionismo dannoso» : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome Powell , intervenendo all'audizione...

Monito S&P agli USA - Protezionismo rischia di cancellare benefici taglio tasse : Teleborsa, - Sebbene le tensioni commerciali e l'imposizione reciproca di dazi con i partner chiave non "dovrebbero colpire in modo significativo l'economia americana" nel breve termine, l'incertezza potrebbe "ritardare gli investimenti" e " cancellare i benefici " dei t agli alle tasse . E' l'avvertimento agli USA lanciato dall' agenzia di rating ...

Il Protezionismo USA manda in tilt Wall Street : Nessun segnale di ripresa per Wall Street , che taglia il traguardo della metà seduta in forte calo e sui minimi di giornata . A zavorrare il sentiment sono ancora una volta i timori per un ...