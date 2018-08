Protezionismo USA - come risponderà la Cina? : Che cosa può fare Pechino per rilanciare l'economia nazionale senza invertire la sua strategia di rendere l'economia strutturalmente meno dipendente dal credito? La Cina ha appena compiuto molti ...

Powell (Fed) : crescita Usa solida - aumento dei tassi in vista. « Protezionismo dannoso» : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome Powell , intervenendo all'audizione...

Monito S&P agli USA - Protezionismo rischia di cancellare benefici taglio tasse : Teleborsa, - Sebbene le tensioni commerciali e l'imposizione reciproca di dazi con i partner chiave non "dovrebbero colpire in modo significativo l'economia americana" nel breve termine, l'incertezza potrebbe "ritardare gli investimenti" e " cancellare i benefici " dei t agli alle tasse . E' l'avvertimento agli USA lanciato dall' agenzia di rating ...

Il Protezionismo USA manda in tilt Wall Street : Nessun segnale di ripresa per Wall Street , che taglia il traguardo della metà seduta in forte calo e sui minimi di giornata . A zavorrare il sentiment sono ancora una volta i timori per un ...