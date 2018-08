Problemi Google Assistant | non funziona il comando vocale Ok Google | soluzioni?

optimaitalia

: Problemi #GoogleAssistant: non funziona il comando vocale Ok Google, soluzioni? - wordweb81 : Problemi #GoogleAssistant: non funziona il comando vocale Ok Google, soluzioni? - OptiMagazine : Problemi #GoogleAssistant: non funziona il comando vocale #OkGoogle, soluzioni? - Aless_Digitale : #News #DTT Ulteriori problemi tecnici per 'Rai Sport' LCN 58 canale presente nel Mux 2 Rai Ch 30 M.Penice (PV) + Er… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Sono in corsocon l'assistente virtuale che nona dovere perché non risponde alOK? Purtroppo l'anomalia sembrerebbe conclamata per non pochi utenti e pure di natura globale con il prezioso servizio in tilt in Italia come nel resto del mondo.Le segnalazioni dei primisono partite dall'autorevole sito di settore Android Police che ha raccolto numerose testimonianze di utenti insoddisfatti direttamente sul forum di supporto. C'è da precisare subito che l'assistentecontinua are correttamente rispondendo alle richieste degli utenti ma l'errore riguarda ildi richiamo della funzione. In sostanza, proferendo la canonica formula "Ok" non si ottiene alcuna risposta o interazione dal telefono.Iattuali potrebbero essere abbastanza ...