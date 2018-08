Prima dell’alba | Salvo Sottile si immerge nelle notti estive in prime time su Rai 3

davidemaggio

(Di martedì 7 agosto 2018)dell'Alba Le lunghetraboccanti di vita e di storie da scoprire non potevano sfuggire al racconto di. Il giornalista è tornato a fare le ore piccole anche nella bella stagione per confezionare uno speciale di– il programma di inchieste notturne da lui condotto – che andrà in onda eccezionalmente inmercoledì 5 settembre prossimo. L’appuntamento anticiperà un nuovo ciclo di puntate in onda poi in seconda serata al lunedì. Come ci aveva anticipato lo stesso conduttore (qui la nostra video intervista), il suo programma andrà ancora alla ricerca di storie curiose che parlano di lavoro, di trasgressione, di divernto o di solitudine. Tutti ingredienti che verranno rintracciati, per l’appunto,d’estate. Durante la bella stagione, infatti, si accende la movida, quella ...