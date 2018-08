Prigionieri nel ristorante bloccato dalla gomma del Tir

Ideato un sistema per salavare i bambini tailandesi Prigionieri nella grotta : Il magnate americano Elon Musk ha messo a disposizione del governo thailandese i suoi ingegneri per tirare fuori dalla grotta il gruppo: si tratta di tecnici dell'azienda The Boring Company, ...

Mondiali Russia - la Federazione invita alla finale i ragazzi thailandesi Prigionieri nella grotta : Continua il programma dei Mondiali in Russia, una competizione che sta regalando grande spettacolo. Nel frattempo la Federazione mondiale del calcio ha invitato alla finale i 12 ragazzi thailandesi prigionieri nella grotta di Tham Luang, augurando che vengano riportati in superficie nel minor tempo possibile. “La Fifa ha il piacere di avere i ragazzi come nostri ospiti alla finale della Coppa del mondo”, si legge in una lettera ...