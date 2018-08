Povera Rai!

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) C’è da preoccuparsi per quanto sta accadendo sulle nomine dei vertici Rai, si ripete in peggio quanto finora accaduto in ogni cambio di maggioranza. Anche in questo caso è colpa dei predecessori; anche in questo caso ci si giustifica col fatto che prima si faceva la stessa cosa? La Rai è un’impresa e un servizio pubblico. Due entità in un unico soggetto. Ecco perché guidare la Rai è estremamente più complicato che amministrare una normale azienda, come dimostra il fatto che solo pochi presidenti (e/o direttori generali) hanno saputo ergersi dalla mediocrità. La Rai è un’impresa che opera nel mercato, in concorrenza con altri operatori privati. Vi sono però delle differenze. Innanzitutto la sua fonte primaria di finanziamento non proviene dal mercato ma da una tassa, il canone di abbonamento. Ricavo che prescinde dalla sua attività, sia per quanto riguarda l’audience e sia per la qualità ...