Portare i migranti in Spagna e aumentare i rimpatri Un progetto antipopulista

Matteo Salvini fa riPortare i migranti in Libia : La Asso 28, nave battente bandiera italiana, presta servizio di supporto ad una piattaforma petrolifera. L’imbarcazione ha soccorso un gommone

Salvini al Times : bassa natalità Italia scusa per imPortare migranti | : Il ministro dell'Interno in un'intervista con il quotidiano britannico dice che lo scarso numero di nuovi nati è il primo problema del Paese. Sulla Brexit afferma: "May deve essere più dura con l'Ue". ...

Salvini contro bassa natalità : "Usata per imPortare migranti" : Mettere al mondo un erede costa, e parecchio. Ma gli assegni familiari valgono poco, i bonus gas e luce sono una bazzecola, i libri per le scuole restano un salasso. Gli asili chiudono troppo presto, ...

Salvini : «Bassa natalità una scusa per imPortare migranti» : Il ministro, riporta il Times , vede la bassa natalità come il problema numero 1 che l'Italia - con la seconda più vecchia popolazione al mondo - si trova ad affrontare. 'Noi - ricorda - abbiamo ...

Salvini al Times : bassa natalità in Italia scusa per Portare migranti : Salvini al Times: bassa natalità in Italia scusa per portare migranti Il ministro dell’Interno in un’intervista con il quotidiano britannico dice che lo scarso numero di nuovi nati è il primo problema del Paese. Sulla Brexit afferma: “May deve essere più dura con l’Ue” Parole chiave: ...

Salvini al Times : "La bassa natalità usata come scusa per imPortare migranti". E alla May : "Sulla Brexit o ti imponi o l'Ue ti truffa" : "Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico". In gioco "c'è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità" e la sinistra sta usando la bassa natalità come una "scusa" per "importare migranti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Salvini al Times : Bassa natalità in Italia scusa per Portare migranti - : Il ministro dell'Interno in un'intervista con il quotidiano britannico dice che lo scarso numero di nuovi nati è il primo problema del Paese. Sulla Brexit afferma: "May deve essere più dura con l'Ue"

Salvini al Times : Bassa natalità in Italia scusa per Portare migranti : Salvini al Times: Bassa natalità in Italia scusa per portare migranti Il ministro dell’Interno in un’intervista con il quotidiano britannico dice che lo scarso numero di nuovi nati è il primo problema del Paese. Sulla Brexit afferma: “May deve essere più dura con l’Ue” Parole chiave: ...

Salvini : bassa natalità dell'Italia scusa imPortare migranti : "Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. Alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico". In gioco "c'è la nostra ...

Salvini : 'Bassa natalità è scusa di sinistra per imPortare migranti' : 'Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. Alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico'. In gioco 'c'è la nostra ...

Salvini : «Bassa natalità è scusa di sinistra per imPortare migranti» : «Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. Alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito...

Zanotelli e Nogaro : "Le chiese aprano le porte ai migranti che l'Italia vuole dePortare" : Il comboniano e il vescovo emerito di Caserta lanciano in Italia il modello americano del "Sanctuary movement": spazi di culto come rifugi per i sans papiers. "Serve un gesto di disobbedienza civile"

Quella volta che Maroni fece riPortare i migranti in Libia. E fu condannato dalla Ue : riportare i migranti in Libia su navi militari italiane, una delle due opzioni a cui sta lavorando il ministro dell'Interno Salvini, l'altra è trasportarli fino a Malta,, non è un caso inedito. C'è ...

Quella volta che Maroni fece riPortare i migranti in Libia. E fu condannato dalla Ue : Il precedente del maggio 2009 quando al governo c'era Silvio Berlusconi. In 200i furono riportati a Tripoli, la Corte europea per i diritti dell'uomo sanzionò l'Italia. Il rimorso di uno dei militari che fece quel viaggio con i profughi