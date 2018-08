ilfattoquotidiano

: Operaio di 37 anni muore folgorato: era il suo primo giorno di lavoro - messveneto : Operaio di 37 anni muore folgorato: era il suo primo giorno di lavoro - Noovyis : Un nuovo post (Pordenone, operaio interinale muore in un cementificio al primo giorno di lavoro) è stato pubblicato… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Era al suodi, assunto comeda un’agenzia di Udine, che lo aveva “prestato” a una ditta che si occupa di montaggi di attrezzature meccaniche. L’, Donato Maggi di 37 anni, è stato trovato morto da un collega, pochi minuti dopo le 8 di questa mattina, in una stanza con varie apparecchiature all’interno deldi Fanna () di proprietà della Buzzi Unicem. Era arrivato lì con il titolare della ditta e un altro collaboratore. Al momento della morte era da solo nella stanza, dove stava svolgendo il suocompito: allestire una “zattera” per lo spostamento di un macchinario. I carabinieri e gli ispettori dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di) non sono ancora in grado di stabilire con certezze le cause della morte. Secondo una prima conclusione dei militari ...